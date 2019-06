Meteo curiosità: in estate deve fare caldo sì o no?

Il titolo è una provocazione: in estate il meteo deve fornire temperature molto alte o no?

Spesso si sente dire che è state e quindi deve fare caldo a prescindere, senza se e senza ma: ma allora, avere 40 gradi in estate è normale oppure no?

Meteo caldissimo e temperature del Mediterraneo

Per definire normale, si prende la climatologia di riferimento di una determinata località, si vedono i valori massimi del trimestre estivo (giugno, luglio e agosto), si fa una media giornaliera è in base a quella si può dire se fa troppo caldo o meno.

In molte località del Nord Italia, l'ondata di calore in arrivo NON E' NORMALE, in quanto la media climatologica si dovrebbe attestare tra 27 e 29 gradi in questo periodo dell'anno, valori che comunque sono caldi e prettamente estivi.

Meteo: i 40 gradi al Nord sono possibili!

Avere massime addirittura superiore a 40 gradi è un'anomalia GRAVE, quindi non si può parlare di caldo normale solo perché siamo oramai alle porte di luglio.

La meteorologia non si fa a sensazioni, ma è una vera e propria scienza, che si fa tramite la raccolta e analisi dati e la successiva statistica.

Quanto farà CALDO a inizio luglio? Ultimissime meteo

Il meteo in arrivo sarà assolutamente anomalo, sia per intensità, sia per estensione, in quanto l'anomalia climatica coinvolgerà mezzo continente per più giorni.

Non se ne esce: meteo novità verso la CANICOLA

