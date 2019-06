Mozzafiato Passo Giavia, video meteo apertura, vista con il drone

Il video è stato girato circa un mese fa, ve lo proponiamo oggi perché è di eccellente qualità, e mostra la gran massa di neve che era presente a pochi giorni dal Giro d'Italia, che poi ha evitato la zona per il rischio valanghe, oltre che per il ricorrente maltempo.

La natura vista con il drone è fantastica. Il video ha una durata di circa 2 minuti e merita di essere visto sino alla fine.

Il Passo Gavia si trova tra Trentino e Lombardia, durante l'inverno viene chiuso per la troppa neve. E' una strada di alto interesse turistico, con paesaggi mozzafiato. In auto è necessaria molta prudenza, in quanto per gran parte del tratto stradale c'è solo una corsia. E' ideale percorrerla in moto, e magari fermarsi di tanto in tanto a riflettere sulla bellezza del luogo.

Il passo raggiunge un'altezza considerevole, paragonabile al Passo dello Stelvio, 2.621 metri.

Pubblicato da Stefano Ferrari

