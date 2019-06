Meteo: BOLLA d'aria ROVENTE. Farà caldissimo, TEMPERATURE altissime

Evoluzione meteo: ormai si sono ridotte al lumicino le speranze di avere un'ondata di caldo meno aggressiva di quella che sta per investire il nostro Paese. Anche gli ultimi aggiornamenti meteo confermano l'arrivo di una pesantissima e prolungata parentesi di caldo africano che interesserà soprattutto le regioni settentrionali e centrali.

I numeri della temperatura prevista sono impressionanti per il periodo con massime che si attesteranno anche oltre i 40 gradi specie sul Nord Ovest. 39-40 gradi saranno diffusi su tutta l'area della pianura padano-veneta e fino alle zone interne della Toscana come a Firenze. Caldissima anche Roma dove i 37-38°C.

Meteo 15 giorni, verso Luglio col CALDO ROVENTE. Poi super TEMPORALI

Nonostante comincerà già a fare caldo fra oggi e domani, la fase più cruenta si attiverà soprattutto tra Mercoledì 26 e Giovedì 27 per poi perdurare almeno fino a tutto il successivo fine settimana.

Ma il caldo è stato imponente ieri in varie località, come Catania Fontanarossa con 41.5 di temperatura massima.

Meteo 7 giorni: rinforza l'ANTICICLONE africano, CALDO forte

Sarà un caldo poco sopportabile, sia di giorno che di notte. Non dobbiamo dimenticare infatti che siamo ancora all'interno di un periodo in cui la nostra stella principale tramonta alla sera tardi e sorge al mattino molto presto.

Poche saranno le ore di buio e molto limitato sarà di conseguenza il tempo che avranno a disposizione i termometri per scendere verso il basso. Insomma, la sera farà caldissimo fino a tardi e per qualche giorno avremo nottate dove le temperature faticheranno a scendere sotto i 24-25°C per non parlare poi dell'umidità che si manterrà, specie in pianura, molto elevata, con condizioni di afa opprimente.

Meteo estremo, ATTENZIONE ai colpo di calore

Ma quando torneremo a respirare aria meno bollente? Se tutto sarà confermato, con l'inizio della prossima settimana, la bolla d'aria rovente africana comincerà lievemente a sgonfiarsi sulle zone oltre alpe per poi perdere energia ad iniziare dal Nord Italia tra Mercoledì 3 e Giovedì 4 Luglio.

Insomma, l'Italia rischia un periodo caldissimo, per altro, non ci sono buone previsioni per la Sardegna, la Sicilia ed il Sud Italia, che al calo termico del Nord Italia, avranno invece altre bordate di aria bollente nei primi di Luglio.

Ci aggiorneremo con i numerosi approfondimenti.

LINK rapido alle PREVISIONI METEO dei capoluoghi di regione d'Italia, oppure vai su CERCA la tua localita' nel campo form in alto alla pagina.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni, hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.

- ANCONA

- AOSTA

- BARI

- BOLOGNA

- CAGLIARI

- CAMPOBASSO

- CATANZARO

- FIRENZE

- GENOVA

- L'AQUILA

- MILANO

- NAPOLI

- PALERMO

- PERUGIA

- POTENZA

- ROMA

- TORINO

- TRENTO

- TRIESTE

- VENEZIA

Pubblicato da Piero Luciani

Inizio Pagina