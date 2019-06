Meteo 15 giorni, verso Luglio col CALDO ROVENTE. Poi super TEMPORALI

POSSIBILE EVOLUZIONE METEO VERSO LUGLIO

Le condizioni meteo climatiche potrebbero cambiare, ma solamente ai primi di luglio. Prima dovremo fare i conto col dominio dell'Alta Pressione, Alta Pressione proveniente dal nord Africa e in quanto tale letteralmente rovente.

I modelli matematici continuano a dirci che la parte più calda, letteralmente rovente della struttura anticiclonica dovrebbe stagliarsi a ovest, direzione Penisola Iberica. Ciò dovrebbe escludere condizioni di eccezionalità, tuttavia farà tanto caldo e soprattutto ci sarà l'umidità a peggiorare le cose.

IL BREVE TERMINE

Nel frattempo stiamo andando incontro a un'ondata di caldo importante, ondata di caldo che nella prima parte di settimana colpirà con forza le regioni del Nord, la Toscana e la Sardegna. A est, invece, dovrebbe scorrere aria relativamente più fresca destinata principalmente alle adriatiche e al Sud.

Fresco, lo dice la parola stessa, che servirà soprattutto a contenere le temperature. Occhio però ai temporali, perché in simili condizioni i contrasti termici possono davvero essere eclatanti. Lo stiamo vedendo in questi giorni, con temporali in costante evoluzione e non sempre bene inquadrati dai modelli ad alta risoluzione.

SUPER ESTATE

Da qui a fine mese continuerà sicuramente il dominio dell'Anticiclone africano, tra l'altro destinato a rafforzarsi su tutto il bacino del Mediterraneo.

Carte alla mano la parte rovente della struttura anticiclonica dovrebbe rimanere sbilanciata a ovest, ciò non significa che non farà caldo. Ne farà eccome, le temperature si manterranno costantemente al di sopra delle medie stagionali su tutte le nostre regioni. Anomalie localmente imponenti, peraltro associate ad alti tassi di umidità relativa il ché vuol dire afa.

RISCHIO TEMPORALI A INIZIO LUGLIO

Qualcosa potrebbe cambiare a inizio luglio, non un vero e proprio stravolgimento meteo ma degli scricchiolii anticiclonici che servirebbero a facilitare l'inserimento di sbuffi d'aria fresca e quindi a innescare un break temporalesco consistente.

Temporali che, viste le condizioni di partenze - il caldo umido preesistente - potrebbero assumere connotati di forte intensità. Attenzione, perché stiamo già avendo degli assaggi della violenza dei temporali nel corso di questa stagione. In Europa come in alcune zone d'Italia.

IN CONCLUSIONE

Estate che sta premendo con forza sull'acceleratore e sta portando il motore al massimo dei giri. Ma luglio potrebbe proporci qualcosa di nuovo, così come visto anche dalle proiezioni stagionali.

RAMMENTIAMO SEMPRE CHE IL METEO LUNGO TERMINE

Il meteo lungo termine necessiterà di avere conferma nelle prossime edizioni, in particolare, con il nostro bollettino meteo a 7 giorni.

SIAMO PROSSIMI AL CAMBIO DI STAGIONE

Questa novità potrebbe comportare repentini cambiamenti che definiamo novità.

