Meteo sino ai primi di Luglio: PESSIME, il CALDO africano in caldo con temporali, ma potrebbe riprendere

POSSIBILE EVOLUZIONE METEO SINO AL 4 LUGLIO

Lo scriviamo da giorni e giorni: siamo inirizzati verso una forte ondata di calore, che per fortuna non investirà in modo diretto l'Italia, ma i valori termici impenneranno notevolmente, e specie il settore nord occidentale italiano, potrebbe rilevare valori altissimi.

Ma all'inizio del mese di luglio si potrebbero manifestare delle novità meteo che potrebbero in qualche modo rompere la calura eccessiva che avremo per almeno una settimana, dieci giorni. Il timore è che non sarà niente di eclatante, se non per il Nord Italia dove si avrebbero temporali intensi.

L'Alta Pressione africana stazionerà tra Italia ed Europa occidentale che con il suo carico di caldo afoso per giorni e giorni, rendendo le attività quotidiane e poi il riposo notturno, sotto stress per il forte caldo. Avremo notti e giornate caldissime.

Per i primi di luglio potrebbe scendere di latitudine il massiccio anticiclone africano, e potremmo avere un calo termico. Ma nuove previsioni, insistono per la persistenza dell'ondata di calore, soperatutto per il Centro Sud Italia, anche nei primi di Luglio.

IL METEO A BREVE TERMINE

A inizio settimana il caldo diventerà decisamente più intenso nelle regioni occidentali, soprattutto nel Nord Italia, la Toscana e la Sardegna, mentre altrove potrebbero inserirsi già i primi sbuffi d'aria fresca con conseguente calo termico. Non sono da escludere eventuali temporali in Appennino meridionale, e di nuovo nelle Alpi. Ma si tratterà di fenomeni poco organizzati, quindi a carattere locale ed improvviso.

ARIA DAL SAHARA VERSO L'EUROPA

Sino alla fine del mese non s'intravede altro se non un dominio pressoché indisturbato dell'Alta Pressione nord africana con aria calda che si sposterà dal Sahara verso nord.

Come detto la parte più rovente dovrebbe posizionarsi un po' più a ovest rispetto all'Italia, ma farà caldo anche da noi in Italia. Le temperature dovrebbero stazionare al di sopra delle medie stagionali un po' dappertutto. Anomalie anche di parecchi gradi, tuttavia non dovrebbe trattarsi di una condizione di eccezionalità, ciò lo abbiamo evidenziato da giorni.

Forse nel settore nord occidentale italia, il caldo potrebbe essere davvero rovente per quell'area, con valori massimi nel picco di calore, esagerati.

NOVITA' INIZIO LUGLIO

Nei primi giorni di luglio, si potrebbero avviare scenari differenti, ma attenzione non avremo alcun decadimento dell'estate, e tanto meno un refrigerio tale da portare la temperatura neppure a valori nella norma.

Appaiono possibili degli spifferi d'aria relativamente fresca pronti ad approfittare delle debolezze anticicloniche. A quel punto si scatenerebbero temporali più diffusi ed anche pericolosi, perché evidentemente il contrasto termico tra il caldo umido - tanto - preesistente e il fresco creerebbe i presupposti per fenomeni temporaleschi particolarmente cattivi. E' tutto in divenire, quindi eventualmente da confermare.

La maggior area a rischio temporali sarà il Nord Italia.

IN CONCLUSIONE

Ormai è piena Estate, ed anche questa del 2019 si sta confermando il dominio dell'Anticiclone africano e l'assenza dell'Alta delle Azzorre che avrebbe dato un clima ben più mite, e non così caldissimo.

