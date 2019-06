Meteo Torino molti danni dalla grandinata

CRONACHE METEO: in attesa della possibile ondata di caldo che potrebbe colpire la nostra Penisola, e sopratutto il Piemonte e Torino, dove sono attese temperature forse da record, il Nord Italia è stato investito per due giornida violenti temporali che hanno causato danni.

Torino, venerdì pomeriggio era stata interessata da un furioso temporale con nubifragio e grandine.

Venerdì su Torino si è abbattuta una forte grandinata che ha causato disagi e danni, inoltre, il potente nubifragio ha causato allagamenti, il vento la caduta di rami d'albero.

La stazione di misurazione di Torino Giardini Reali ha registrato ben 52,6 mm di pioggia, dei quali 51,8 mm caduti tra le ore 15 e le 16 pomeridiane. Ma alcune stazioni meteo della città avevano registrato 80 millimetri in neppure un'ora, sottolineando l'intensità del violento nubifragio.

Purtroppo non si sono avuti solo danni, ma in zona c'è stata anche una vittima per il maltempo.

I temporali come quello di Torino, hanno benefici effetti sulla temperatura, con crolli termici di oltre 10°C.

La temperatura in un'ora è crollata da +27,5°C a +16,2°C.

Il radar delle ore 15,30 del 21 Giugno mostra sulla città di Torino ed immediati dintorni, cellule temporalesche violente. Altri temporali sono sparsi per il Piemonte.

