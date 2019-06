Meteo prossimi giorni: ANTICICLONE con CALDO fortissimo, sino RECORD

METEO SINO AL 28 GIUGNO 2019, ANALISI E PREVISIONE

Dopo il sabato temporalesco, con grandinate devastanti in varie regioni, con persino molti feriti, oltre che danni, le condizioni meteo di oggi sono in sensibile miglioramento. Nel contempo, il caldo investe il Sud Italia e la Sicilia, nonostante i temporali che si sono avuti stamattina a macchia di leopardo, ma che non daranno alcun refrigerio.

La pressione tornerà ad aumentare, sopratutto il quota, un condizione non affatto trascurabile, in quanto sarà uno dei fattori responsabili dell'ondata di calore. Quindi, oggi avremo un aumento di temperature sensibile sopratutto al Nord Italia, specie dove ieri faceva davvero fresco. E avrà inizio l'ondata di calore.

PESSIME previsioni meteo temperatura, il caldo sino a 40 gradi al Nord Italia

Con l'inizio della settimana assisteremo ad un rinforzo dell'anticiclone, che invaderà in modo più deciso l'Italia ed il Mediterraneo Occidentale. Contestualmente avremo l'avanzata dell'onda di calore che giungerà dal Sahara, e che innescherà un aumento sensibile delle temperature soprattutto al Nord Italia. Il caldo diverrà invece via via eccezionale tra la Penisola Iberica, la Francia e la Germania.

METEO SETTIMANA: CALDO FORTE E PICCHI SINO A 40 GRADI ANCHE AL NORD ITALIA

Lo sprofondamento di una Bassa Pressione tra le Isole Azzorre e l'Atlantico Portoghese sarà la causa d'innesco della forte espansione dell'anticiclone africano verso l'Europa Occidentale e parte delle nazioni centrali del Continente. Come conseguenza, avremo un marcato rialzo termico con caldo africano in progressiva accentuazione, per l'afflusso d'aria rovente sahariana.

Meteo Italia, ieri temperature sino a 39 gradi, fresco al Nord

Un fenomeno associato all'ondata di caldo sarà l'arrivo di particelle di polveri del Sahara, che gradualmente coloreranno di bianchiccio o giallastro i nostri cieli, specie quelli d'Italia occidentale.

L'Italia, come scritto innumerevoli volte, non sarà risparmiata dalla canicola, anche se non sarà interamente investita dalla fiammata africana. Il caldo più intenso si avvertirà soprattutto sulle regioni settentrionali, in particolar modo al Nord-Ovest, poi in Sardegna e lungo le aree centrali del versante tirrenico, con probabili massimi effetti attorno al 27/28 giugno, ma anche verso il finire di settimana nel Nord-Ovest.

Video Meteo: la grandinata record di Modena, vere e proprie "bombe" dal cielo

La calura sarà invece più sopportabile, specie in una prima fase, tra regioni adriatiche e Sud Italia, per via di un lieve flusso da nord che favorirà anche l'insorgere di temporali di calore lungo la fascia appenninica. Successivamente, da metà settimana, il caldo andrà ad aumentare anche al Meridione, sebbene non si raggiungeranno i valori attesi invece sul Nord Italia.

C'è quindi da attersi un calo termico lieve al Sud e la Sicilia nei primi giorni di settimana.

Meteo Europa, bolla rovente dal Sahara, attesi record storici di temperatura

METEO OGGI MIGLIORA, TRANNE RESIDUI TEMPORALI

Il bel tempo tornerà a prevalere quasi ovunque nella giornata festiva grazie alla graduale espansione dell'alta pressione. Questo determinerà un contesto più assolato fin dalle prime ore del giorno, salvo una nuvolosità residua sui versanti adriatici, e temporaneamente al Sud e la Sicilia, con qualche temporale non rilevante.

Evento meteo eccezionale a due passi dall'Italia

Nelle ore pomeridiane qualche focolaio temporalesco si innescherà sulle Alpi e Prealpi Orientali, ma anche localmente in sconfinamento verso le pianure del Friuli. Qualche isolato rovescio potrà aversi anche lungo la dorsale appenninica, specie sui settori umbro-marchigiani e l'entroterra abruzzese, ma forse anche più a sud.

METEO INIZIO SETTIMANA, QUALCHE ACQUAZZONE AL SUD

La giornata di domani sarà caratterizzata da tempo soleggiato quasi ovunque, a parte qualche locale addensamento nuvoloso al Sud tra Puglia, Lucania e Calabria, con temporali più probabili sull'entroterra e a ridosso dei rilievi. Gli acquazzoni in Puglia potranno essere più diffusi e coinvolgere anche le coste, specie il Salento. Poche novità invece per martedì, con ancora qualche temporale all'estremo Sud, specie sui rilievi calabri.

Meteo al 4 LUGLIO, attese NOVITA' tra CANICOLA e TEMPORALI

ONDATA DI CALDO DA INIZIO SETTIMANA, DIVERRA' POI MOLTO FORTE

La rimonta anticiclonica, con asse ben più occidentale, spingerà aria più rovente che porterà calura intensa a partire dall'Italia Settentrionale. Già da lunedì le temperature lieviteranno con punte di 34 gradi al Nord e zone interne delle centrali tirreniche. Il Sud Italia e la Sicilia, come anticipato, vedranno invece un ridimensionamento della calura ad inizio settimana, grazie a flussi di correnti settentrionali.

Il caldo si intensificherà ulteriormente da martedì e fino a giovedì e venerdì, quando si avrà il picco di questa fase rovente. Non sono escluse punte di 38/40 gradi sulla Val Padana, la Toscana, l'Umbria, il Lazio e la Sardegna. Il caldo si farà sentire anche al Sud, ma non sarà così intenso come al Settentrione e lungo la fascia tirrenica.

ULTERIORI TENDENZE METEO

L'ondata di calore sarà la protagonista della scena e si intensificherà fino a ridosso del prossimo weekend. Stavolta il caldo più intenso colpirà il Nord Italia, le regioni del medio-alto versante tirrenico e la Sardegna, con punte d'oltre 38 gradi ed afa in aumento. Le stime attuali prospettano valori sino a 40°C tra Piemonte e Lombardia.

Ma ecco una buona notizia: il prossimo weekend potrebbe vedere il caldo in leggera attenuazione, ma con temperature sempre ben sopra media.

Pubblicato da Mauro Meloni

