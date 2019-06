Video Meteo, neve sulle Alpi: Passo Gavia, tra una settimana 20 gradi in più

Il video meteo ci mostra l'arrivo al Passo Gavia posto a quota circa 2700 metri, nelle Alpi, tra Trentino e Lombardia. Nevica fitto anche il Passo dello Stelvio, ed in genere oltre 2500 metri di quota dell'arco alpino.

La neve in questo periodo dell'anno, a queste quote, non ha niente di anomalo, infatti può nevicare tutti i mesi estivi, anche a Ferragosto. Tuttavia, la neve presente è quella che sta accadendo in queste ore, saranno essere dura prova dall'ondata di calore che interesserà soprattutto la regione alpina, la più vicina all'epicentro dell'ondata di calore che interesserà l'Europa centrale.

Dei valori odierni, tra una settimana la colonnina di mercurio potrebbe salire in alcune zone di ben 20°C.

Di certo, se non è anomala la nevicata odierna è anomalo il caldo che ci sarà, e che metterà a dura prova, tanto per cambiare, i ghiacciai alpini. Stavolta la quota dello zero termico potrebbe avvicinarsi a quasi 5000 metri, e le stazioni meteo alpine, potrebbero raggiungere valori record a soprattutto nel settore occidentale.

