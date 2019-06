Video meteo dei NUBIFRAGI in Lombardia. Milano esonda il SEVESO

Il video meteo ci mostra gli effetti del violento nubifragio che si è abbattuto in Brianza nella mattinata di oggi, queste immagini si riferiscono all'area di Monza, dove sono caduti circa 100 mm di pioggia.

Piogge torrenziali ha interessato tutta la Brianza fin sino al comasco, piogge torrenziali anche nel lecchese, bergamasco, Varesotto. Un violento nubifragio si è abbattuto su Milano con grandine.

Meteo: nubifragi in atto, prossime ore a rischio di VIOLENTISSIMI TEMPORALI

A Milano la situazione è delicata in alcuni quartieri nordoccidentali, dove il fiume Seveso, continuamente monitorato ogniqualvolta sono previste condizioni meteo estreme come quelle avvenute, è esondato allagando soprattutto la via Fulvio Testi. Per aggiornamenti sulla situazione di Milano consultare i siti istituzionali che lanciano informazioni soprattutto su Twitter.

METEO estremo al Nord Italia, temporali, nubifragi, grandine. Milano sino 90 millimetri

