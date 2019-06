Meteo: previsione TEMPERATURE, ecco l'ONDATA di CALDO in arrivo

Evoluzione meteo: siamo ormai prossimi alla tanto annunciata ondata di caldo che per il periodo potrebbe assumere anche carattere di eccezionalità, ma non record per l'Italia. Fino a tutto il fine settimana, a parte qualche primo picco di caldo sulla Sicilia e su parte del Sud, la situazione termica rimarrà ancora invariata.

Oggi c'è una diminuzione dei valori nelle aree del Nord Italia sotto i pesanti temporali, nubifragi, grandine. In giornata i temporali insisteranno a macchia di leopardo, anche con grandine e nubifragi.

Attenzione ai fulmini.

Da domani l'Anticiclone africano comincerà a muovere i suoi primi passi verso le Isole Maggiori, e l'area tirrenica dove le temperature cominceranno a salire. Il caldo diventerà rovente nelle zone interne di Sardegna e Sicilia, dove già questi giorni sono stati registrati valori massimi superiori ai 35°C.

Ma il vero caldo, quello eccezionale, comincerà ad invadere il Centro Nord verso metà settimana per poi perdurare almeno fino a tutto il successivo weekend. Le giornata più bollenti dovrebbero essere quelle di Giovedì 27, Venerdì 28 e Sabato 29 Giugno.

Al Nord si avranno punte anche prossime ai 38-40 gradi sul ferrarese e forse sul bolognese. Qualche grado in meno invece sul resto delle pianure del Nord con picchi di 36-37 gradi a Trieste, Bolzano e Milano. Ci sarà un aumento del tasso di umidità, e si patirà anche l'afa.

Soprattutto nelle aree urbane sarà utile disporre adottare sistemi per creare condizioni di benessere per il corpo. E si dovrà evitare di uscire nelle ore del pomeriggio e sostare a lungo sotto il sole. Mi raccomando, prestate attenzione a non lasciare bambini in auto.

Ovviamente, evitare di lasciare il cane e altri animali da compagnia in auto o in luoghi assolati.

Anche al Centro Italia farà caldissimo, nonostante l'Italia non sia obiettivo primario dell'onda di calore. Farà caldo soprattutto nelle arre interne della Toscana e del Lazio. Firenze raggiungere la soglia dei 36-38 gradi come anche Roma.

Via via che ci spostiamo verso il Sud Italia, le temperature risulteranno decisamente meno roventi con valori che dovrebbero oscillare intorno ai 32-34 gradi al massimo, eccetto talune zone interne dove il caldo sarà maggiore.

Nel finire di settimana, il caldo potrebbe accentuarsi al Sud, la Sicilia e la Sardegna, forse iniziare a diminuire al Nord Italia.

Questa eccezionale ondata di caldo dovrebbe indebolirsi lentamente ad iniziare dalla successiva settimana quando, nonostante le temperature si rimarranno superiori alla media del periodo, potremo comunque godere di un caldo più sopportabile.

Ci aggiorneremo con i numerosi approfondimenti.

Pubblicato da Piero Luciani

