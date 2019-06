Meteo 7 giorni: weekend di TEMPORALI al Centro-Nord. Poi CALDO AFRICANO

METEO SINO AL 27 GIUGNO 2019, ANALISI E PREVISIONE

Stiamo osservando un parziale peggioramento meteo su parte d'Italia. Il campo di alta pressione afromediterraneo sta mostrando degli scricchiolii con un cedimento più evidente al Nord Italia. Una modesta saccatura, con annesso un vortice in quota, si creerà un canale di scorrimento sulle regioni settentrionali, innescando un'escalation d'instabilità atmosferica.

Ci sarà quindi il transito di un fronte temporalesco che porterà i suoi effetti anche in Val Padana, da ovest verso est, con fenomeni occasionalmente violenti. Potranno aversi importanti colpi di vento e grandine di media-grossa taglia, maggiormente probabili tra la fascia pedemontana e le alte pianure. Il transito di temporali riguarderà anche parte del Centro Italia, ma sarà un episodio molto celere.

Sul resto d'Italia il bel tempo non subirà assolutamente alcun intoppo, con caldo anzi destinato ad aumentare in modo deciso al Sud e sulle due Isole Maggiori, in quanto l'anticiclone assumerà nuovamente dei connotati di matrice nord-africana, convogliando pertanto correnti calde che spingeranno la colonnina di mercurio, nel weekend, fino a oltre 35 gradi.

PROSSIMA SETTIMANA CON METEO D'AFRICA E CALDO INTENSO

Già domenica il tempo volgerà al meglio, grazie all'allontanamento della saccatura depressionaria sui Balcani, e questo previsto miglioramento sul Nord Italia deriverà da una nuova rimonta anticiclonica subtropicale. In avvio di settimana assisteremo ad un rinforzo dell'anticiclone, che invaderà in modo più deciso l'Italia ed il Mediterraneo Occidentale.

Questo possente promontorio anticiclonico, di diretta estrazione sahariana, salirà prepotentemente alla ribalta sull'Europa Occidentale e parte delle nazioni centrali. Come conseguenza, avremo un marcato rialzo termico con caldo africano in progressiva accentuazione. L'Italia non verrà risparmiata dalla canicola, anche se non sarà l'obiettivo principale di questa invasione sahariana.

Il caldo più intenso si avvertirà soprattutto le regioni settentrionali, la Sardegna e le aree centrali del versante tirrenico. La calura sarà invece più sopportabile, almeno in una prima fase, tra regioni adriatiche e Sud, per via di un lieve flusso da nord che favorirà anche l'insorgere di temporali di calore lungo la fascia appenninica.

METEO SABATO 22 GIUGNO, TEMPORALI SPARSI AL CENTRO-NORD

Il tempo risulterà compromesso fin dal mattino su parte del Nord Italia, con acquazzoni anche in Val Padana ed in trasferimento verso le pianure del Triveneto e dell'Emilia. I temporali si presenteranno a più riprese su gran parte del Nord nel corso della giornata, con tendenza a graduali schiarite a partire dal Nord-Ovest.

Ribadiamo la possibilità di fenomeni molto intensi, spesso accompagnati da grandine e intense raffiche di vento specie su Val Padana centro-orientale. I temporali si attiveranno al pomeriggio anche tra zone interne della Toscana, Umbria e Marche, con tendenza a miglioramento serale. Sul resto d'Italia prevarrà il bel tempo, a parte qualche piovasco possibile in Sardegna.

METEO DOMENICA MIGLIORA, ANCORA QUALCHE ACQUAZZONE

Nella giornata festiva registreremo un miglioramento, in quanto il fronte andrà a spostarsi verso i Balcani. Tuttavia, nelle ore di massimo riscaldamento diurno pomeridiano qualche focolaio temporalesco si innescherà su Alpi e Prealpi Orientali, ma anche localmente le pianure di Friuli e Alto Veneto. Qualche isolato rovescio potrà aversi anche lungo la dorsale appenninica.

INTENSA ONDATA DI CALDO DA INIZIO SETTIMANA

Il weekend risulterà decisamente caldo al Sud, dove si torneranno a registrare picchi sopra i 35 gradi. La situazione cambierà ad inizio settimana, quando un ulteriore rimonta anticiclonica, con asse ben più occidentale, spingerà aria più rovente che porterà calura intensa a partire dall'Italia Settentrionale.

Il Sud Italia vedrà invece un ridimensionamento della calura ad inizio settimana, grazie a flussi di correnti settentrionali. Poi gradualmente il caldo si farà sentire su tutta l'Italia. Il grosso dell'ondata di calore dovrebbe puntare verso le nazioni occidentali del Continente, dove potrà risultare localmente eccezionale.

ULTERIORI TENDENZE METEO

Scenario stabile su tutta l'Italia, a parte qualche isolato spunto temporalesco sui monti del Sud nei primi giorni della settimana. L'ondata di calore sarà assoluta protagonista della scena e si intensificherà giorno dopo giorno. Stavolta il caldo più intenso colpirà il Nord Italia, le regioni del medio-alto versante tirrenico e la Sardegna, con punte di 35-38 gradi ed afa in aumento.

