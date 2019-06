Meteo per domani, TEMPORALI anche violenti puntano Nord e parte del Centro

Si va in parte deteriorando il meteo sull'Italia, per l'effetto dell'inserimento dalla Francia di una debole onda ciclonica d'origine atlantica. Si sta così concretizzando un parziale cedimento dell'anticiclone, con conseguente escalation d'instabilità esplosiva.

Ci sarà il transito di un fronte temporalesco che porterà i suoi effetti già nelle prossime ore anche in Val Padana, con fenomeni occasionalmente violenti. L'impulso instabile entrerà però nel vivo nella giornata di sabato, quando ci sarà un'ondata di temporali più diffusi ed organizzati.

Meteo previsione di VIOLENTI TEMPORALI e rischio grandine. Ultimi dettagli

Le regioni centrali saranno parzialmente lambite dall'impulso temporalesco. Sul resto d'Italia il bel tempo non subirà assolutamente alcun intoppo, con caldo anzi destinato ad aumentare in modo deciso al Centro-Sud, in quanto l'anticiclone assumerà nuovamente dei connotati di matrice nord-africana.

Meteo temporalesco al Nord, poi CALDO africano ovunque

Vediamo nel dettaglio il meteo previsto per domani, sabato 22 giugno. La giornata sarà compromessa fin dal mattino su parte del Nord Italia, con acquazzoni anche in Val Padana ed in trasferimento verso le pianure del Triveneto e dell'Emilia.

I temporali si presenteranno a più riprese su gran parte del Nord nel corso della giornata, con tendenza a graduali schiarite a partire dal Nord-Ovest. Ribadiamo la possibilità di fenomeni molto intensi, spesso accompagnati da grandine e intense raffiche di vento specie su Val Padana centro-orientale.

I temporali si attiveranno al pomeriggio anche tra zone interne della Toscana, Umbria e Marche, con tendenza a miglioramento serale. Sul resto d'Italia prevarrà il bel tempo, preludio ad una domenica più stabile seppur con residui strascichi d'instabilità atmosferica.

Pubblicato da Mauro Meloni

