Meteo 7 giorni: TEMPORALI al Nord e parte del Centro. Poi CALDO INTENSO

METEO SINO AL 26 GIUGNO 2019, ANALISI E PREVISIONE

Le condizioni di meteo estivo si mantengono per il momento pressoché inalterate, grazie all'anticiclone ben disteso sul Mediterraneo, che determina scenari di prevalente bel tempo, fatta eccezione per qualche temporale di calore in prossimità delle Alpi dove tendono ad intensificarsi delle infiltrazioni instabili che sono avvisaglia di un temporaneo peggioramento.

Un lieve cedimento dell'anticiclone si manifesterà infatti tra venerdì e sabato al Nord Italia, a causa dell'intrufolarsi di una modesta onda depressionaria d'origine atlantica. Ci sarà il transito di un fronte temporalesco che porterà i suoi effetti anche in Val Padana, da ovest verso est, con fenomeni occasionalmente violenti.

Il transito di temporali lambirà anche le regioni centrali, ma sarà un episodio molto celere. Sul resto d'Italia il bel tempo non subirà assolutamente alcun intoppo, con caldo anzi destinato ad aumentare in modo deciso al Centro-Sud, in quanto l'anticiclone assumerà nuovamente dei connotati di matrice nord-africana.

METEO PROSSIMA SETTIMANA CON CALDO DURATURO

A ridosso del weekend avremo quindi il transito di temporali più organizzati al Nord e sul Centro Italia, ma la Penisola sarà spaccata, in quanto sole e caldo saranno protagonisti soprattutto al Sud. Già domenica il tempo volgerà al meglio e questo previsto miglioramento sul Nord Italia deriverà da una nuova rimonta anticiclonica subtropicale.

In avvio di settimana assisteremo ad un rinforzo dell'anticiclone, che invaderà in modo più deciso l'Italia ed il Mediterraneo Occidentale. Questo possente promontorio anticiclonico, di diretta estrazione sahariana, salirà alla ribalta sull'Europa Centro-Occidentale. Come conseguenza, avremo un marcato rialzo termico con caldo africano in progressiva accentuazione.

Ad essere investire dalla calura saranno soprattutto le regioni settentrionali, la Sardegna e le aree centrali del versante tirrenico. Il caldo sarà invece più sopportabile, almeno in una prima fase, tra regioni adriatiche e Sud, per via di un lieve flusso da nord. Il grosso dell'ondata di calore dovrebbe puntare verso le nazioni occidentali del Continente, dove potrà risultare localmente eccezionale.

METEO VENERDI' 21 GIUGNO, TEMPORALI IN ARRIVO AL NORD ANCHE FORTI

L'approssimarsi dell'impulso instabile dalla Francia, collegato ad una modesta saccatura, favorirà maggiori temporali sulle Alpi, specie al Nord-Ovest, dove i fenomeni saranno presenti già al mattino localmente anche fin su alcune aree pedemontane della Pianura Padana, seppure a carattere del tutto occasionale.

Le precipitazioni sulle Alpi subiranno una progressiva intensificazione tra pomeriggio e sera, quando si estenderanno alle Dolomiti e potranno raggiungere in modo più diffuso parte delle pianure, soprattutto i settori piemontesi e lombardi. Non sono esclusi fenomeni di forte intensità e con grandine nella notte tra venerdì e sabato. Il tempo sarà invece soleggiato al Centro-Sud.

METEO WEEKEND, INSTABILE SABATO ANCHE SUL CENTRO ITALIA

La giornata di sabato sarà compromessa fin dal mattino su parte del Nord Italia, con acquazzoni anche in Val Padana ed in trasferimento verso le pianure del Triveneto e dell'Emilia. Tendenza a graduali schiarite a partire dal Nord-Ovest. I temporali si attiveranno al pomeriggio anche tra zone interne della Toscana, Umbria e Marche, con tendenza a miglioramento serale.

Sul resto d'Italia prevarrà il bel tempo e ci sono ottime notizie per la giornata di domenica, in quanto il fronte andrà a spostarsi verso i Balcani. Tuttavia, nelle ore di massimo riscaldamento diurno pomeridiano qualche focolaio temporalesco si innescherà su Alpi e Prealpi Orientali, nonché isolatamente sulla dorsale centro-settentrionale dell'Appennino.

CALDO IN AUMENTO AL SUD, POI ONDATA DI CALORE DAL NORD AFRICA

Avremo un fine settimana rovente al Sud, dove si torneranno a registrare picchi sopra i 35 gradi. La situazione cambierà ad inizio settimana, quando un ulteriore rimonta anticiclonica, con asse ben più occidentale, spingerà aria più rovente che porterà calura intensa a partire dall'Italia Settentrionale. Al Sud si avrà invece un temporaneo lieve calo termico per correnti settentrionali.

ULTERIORI TENDENZE METEO

Il tempo sarà destinato a mantenersi stabile a lungo su tutta l'Italia, a parte qualche isolato spunto temporalesco sui monti nei primi giorni della settimana. L'ondata di calore sarà assoluta protagonista della scena e si intensificherà giorno dopo giorno. Stavolta il caldo più intenso colpirà il Nord Italia, le regioni del medio-alto versante tirrenico e la Sardegna, con punte di 35-38 gradi.

Pubblicato da Mauro Meloni

