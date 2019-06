METEO Italia, ondata di CALORE folle scongiurata? Troppo presto per avere conferme

L'evoluzione meteo prevista dai modelli matematici ha avuto nelle ultime 24 ore delle correzioni di rotta sulla folle ondata di calore che viene - comunque - prevista. Secondo le ultime emissioni dei centri di calcolo meteo, la sorta di bolla d'aria africana dovrebbe avere come rotta la Francia e la Spagna orientale, ed interessare marginalmente, ma con caldo comunque importante, l'Italia occidentale, e generalmente il Nord, con pesanti anomalie termiche.

Si è sempre parlato di probabilità, le previsioni sono sempre e solo una probabilità, i centri di calcolo diffondono informazioni sulla possibilità che un evento meteo si verifichi. Nella fattispecie di meteo estremo come quello prospettato, da sempre abbiamo indicato che la rotta del nucleo più caldo dell'avvezione sarebbe stato da confermare.

Ci spiace constatare che troppo spesso, taluni esprimano giudizio su un titolo stringato, e su una rappresentazione grafica. Giudizi e conclusioni che sono devianti.

E' sconsiderato cantar vittoria, godere del fatto che una disgraziata ondata di calore anziché investire l'Italia con temperature record, potrebbe investire un altro Paese vicino. Innanzitutto è impossibile averne certezza da oggi, in quanto in meteorologia non esiste in ambito previsionale.

Quello che viene prospettato resta un evento meteo grave, un precedente da considerare per le prossime ondata di calore che potrebbero presentarsi nel corso dell'Estate verso il Mediterraneo centra, e siccome l'Italia è uno dei Paesi privilegiati nell'ospitare l'Alta Pressione africana, potrebbe toccare a noi ricevere quel caldo assurdo.

Per intenderci, non possiamo sostenere che siamo fuori dalla rotta dell'ondata di calore, è prematuro.

E' poi frettoloso anche sostenere che un'ondata di calore come quella prevista tra una settimana circa, sia innescata dai cambiamenti del clima, dal Global Warming, perché una cosa è il clima che cambia, un'altra è il meteo giornaliero, di una settimana di un mese. Come è altrettanto inappropriato sostenere tesi senza il supporto scientifico.

Ma torniamo ad analizzare l'ondata di calore. Innanzitutto, l'Italia potrebbe ricevere anomalie termiche imponenti, ad esempio, il modello matematico americano GFS propone per Giovedì 27 su Milano un'isoterma a 850 hPa di +24,5°C contro una media di quei giorni di 15°C (ben 10°C sopra la media). A Milano si potrebbero avere circa 10 giorni di temperatura sopra la media. A Torino dovrebbe andare anche peggio come isoterma e picco di caldo.

Dovrebbero andare molto meglio le cose su Roma, dove è prevista un'isoterma di 22,5°C il 28 Giugno, contro una media del periodo di +16,3°C. Per Roma va detto che viene prospettato un picco di 20.5°C anche per il 22 Giugno su una media di circa 15°C. Roma dovrebbe avere per una decina di giorni temperature sopra la media trentennale.

In Sardegna occidentale la previsione indica, sempre alla quota in libera atmosfera di 850 hPa 25,8°C il 25 Giugno su una media di 16,3°C, con almeno una settimana di valori oltre la norma fin circa 10°C, sempre in quota. Medesima situazione viene prospettata per la Sicilia occidentale. Mentre il Sud Italia e le regioni adriatiche dovrebbe avere un'ondata di caldo effimera come anomalia, infatti proseguirà il periodo con valori sopra la media.

E' invece drammatica la previsione per la Francia del Sud, dove l'isoterma a 850 hPa viene prevista sino a 29°C per il 26 Giugno, su un valore medio per la zona di 13°C (15°C oltre la norma).

A Parigi la previsione indica +27°C il 27 Giugno, su una media di 9,3, ovvero circa 18°C di anomalia, a Londra 23,4°C su una media di circa 9, quindi un'anomalia di oltre 13°C.

Questo è lo scenario che emerge dai valori diffusi sull'elaborazione delle ore 00Z di oggi 20 Giugno.

Manca una settimana circa al picco dell'evento meteo, troppo tempo per evento meteo estremo, e ci saranno altri aggiustamenti di rotta e intensità della bolla d'aria rovente, che rimane comunque un fenomeno di meteo estremo, un grave evento atmosferico che arricchisce la serie di fenomeni meteo violenti, perché anche il caldo così massiccio fa i suoi danni.

Rammentiamo, ad esempio, che le ondate di calore accentuano il numero medio di morti. E che un simile caldo così a nord come viene previsto, è malsano, è assurdo.

A nostro giudizio, sarà opportuno seguire il live dei continui aggiornamenti che la scienza modellistica ci porrà a disposizione.

