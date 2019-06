Meteo CALDO ma TEMPORALESCO nel WEEKEND

Situazione ed evoluzione: nel prossimo weekend si intensificherà l'Anticiclone africano. In questo frangente, ed in particolare nella giornata di Sabato, ma con un anticipo in parte già oggi e domani, si insinueranno deboli correnti instabili provenienti dalla Francia che provocheranno un'intensa parentesi temporalesca su parte d'Italia.

Soprattutto Sabato ad essere interessate dai forti temporali e da alcune grandinate saranno le regioni del Nord Italia, soprattutto il Nord Ovest e tutta l'area alpina e prealpina. Rovesci temporaleschi saranno già possibili al mattino sul Piemonte, la Valle d'Aosta la Lombardia e l'Emilia occidentale. Col passare delle ore, altri temporali si muoveranno rapidamente verso i rilievi e le vallate del Trentino, sui monti del Veneto e del Friuli Venezia Giulia.

Sul resto d'Italia troveremo un po' di nubi di passaggio specie sulla Sardegna e sull'area appenninica centrale fino ai monti della Puglia, della Basilicata e della Campania. Caldo in forte aumento sulla Sardegna, la Sicilia e su parte del Sud. In Appennino si potrebbero avere isolati temporali, anche in questo caso, localmente intensi e con grandine anche di medie dimensioni come già avvenuto questi giorni.

Domenica la pressione atmosferica tenderà ad aumentare su tutto il Paese e i temporali si limiteranno a colpire solo i rilievi del Triveneto. Tanto caldo è atteso al Sud e sulle due Isole Maggiori.

Le temperature saranno in aumento anche al Centro specie sull'area tirrenica.

Dando uno sguardo in avanti, si conferma un ulteriore affermazione dell'Alta pressione africana che darà il via ad una fase meteo climatica eccezionalmente rovente per il periodo, ma che potrebbe anche divenire tra le più forti di questi anni per alcune parti d'Italia.

La massa d'aria più calda, per ora è prevista vagare verso la Francia, la Germania e l'Europa centrale, per poi piombare sull'Italia.

Su questo tema, abbiamo proposto numerosi approfondimenti e altri ne seguiranno.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni, hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.

Pubblicato da Piero Luciani

