Meteo avverso nel finire di settimana, TEMPORALI, GRANDINE, i dettagli

Le condizioni meteo stanno per subire un temporaneo peggioramento soprattutto al Nord Italia e le regioni appenniniche. Infatti, sta per giungere aria instabile foriera di temporali anche forti, con alta possibilità di grandine.

Ci soffermiamo soprattutto sul rischio grandine, in quanto all'estero si sono avute ingenti grandinate, anche in aree non solitamente investite da tale fenomenologia. Possiamo citare, fra tante, la Normandia in Francia, dove appena ieri, grandinate devastanti, con chicchi anche grossi 7 cm di diametro hanno cagionato importanti danni.

Ma in numerosissime località europee si sono avute grandinate imponenti, con danni materiali ingenti.

La grandine non ha risparmiato anche l'Italia, con chicchi anche sino a 5 cm di diametro, caduti in varie località.

In merito alla grandine, la previsione di dove grandinerà non è possibile averla, inoltre grandina sovente a macchia di leopardo. Al limite è possibile identificare le ideali condizioni per i temporali grandinigeni.

Come dicevano, sarà soprattutto il Nord Italia a sperimentare già da Giovedì i primi temporali, ma un incremento dei fenomeni si avrà tra Venerdì e Sabato, quando i temporali potrebbero essere importanti ed estesi fino alla Valle Padana a nord del fiume Po.

Ma Sabato, temporali sparsi potrebbero manifestarsi anche in Valle Padana a sud del Po, come anche le aree interne della Penisola, in specie a ridosso delle aree montuose. Ed anche in queste zone i temporali potrebbero assumere forte intensità anche con grandine.

Un periodo temporalesco in questo periodo dell'anno è abbastanza normale, per altro sarebbe normale averne con maggior frequenza di quella che si sta manifestando al Nord Italia, dove c'è una certa carenza di temporali e piogge in questo mese, e su ampie aree c'è un deficit pluviometrico.

Dovrebbe di nuovo piovere intensamente nelle aree alpine e prealpine, ove i temporali potrebbero essere persistenti, e non sono da escludere anche altri nubifragi. Rammentiamo che circa una settimana fa, i nubifragi hanno devastato ampie aree delle Prealpi e Alpi della Lombardia, comportando anche l'evacuazione di due centri abitati, oltre che l'allagamento della piazza principale di Como per l'esondazione dell'omonimo lago.

E mentre al Nord Italia e l'Appennino ci saranno temporali, proseguirà il caldo ovunque, con temperature diffusamente superiori alla media tipica del periodo. Il tutto in attesa dell'ondata di calore di cui ormai ampiamente si parla ovunque.

