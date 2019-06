METEO estremo dopo il 24, previsione temperature FOLLI, come interpretare

Il dromedario, il cammello sono simboli che vengono associati al caldo africano

I centri meteo di calcolo stanno distrubuendo proiezioni che hanno dell'assurdo. Passiamo ai fatti senza usare altri aggettivi.

INNANZIUTTO sono previsioni meteo estreme che necessiteranno di essere confermate. I valori termici prospettati, se fossero confermati così come previsti attualmente, determinerebbero dei record di caldo in varie aree d'Italia.

Meteo: siamo in massima potenza solare

ISTRUZIONI D'USO - Ora come ora invitiamo tutti i lettori di non prendere per oro colato le previsioni oltre il 5° giorno, in specie della temperatura, e sopratutto quelle dei valori estremi che si potrebbero avere a seguito dell'invasione di aria caldissima dal Sahara.

VA DETTO CHE - viviamo da tempo una sorta di estremizzazione climatica, e condizioni meteo estreme potrebbero realizzarsi prima o poi. Noi non possiamo che sostenere la tesi della scienza, ma anche esprimere un nostro giudizio: serve cautela, servono conferme ogni volta che ci sono previsioni di meteo estremo.

METEO: presagi di CALDO infernale dai super calcolatori

Queste le temperature massime appena sfornate dal nostro elaboratore, si tratta degli estremi del periodo. Noterete valori davvero assurdi, in specie per alcune località, ciò perché i valori passati dai modelli matematici sono folli.

Non possiamo credere, ad esempio, che Como registri 42°C di valore estremo, così come i 41°C di Verbania. Anche Milano con 39°C a giugno sarebbe folle, il record precedente che ci risulta, però è stato nel 2005 con circa 37°C a Linate.

Sarà meteo estivo? Questione di opinioni: situazione ed evoluzione pessime

Allora direte, come mai pubblicate questi valori, queste previsioni? Lo facciamo perché sono presenti nei nostri siti web, e preferiamo avvertire come utilizzare queste proiezoni.

Temperature massime della settimana tra il 24 giugno e il 1 luglio 2019 per i capoluoghi italiani

Sanluri 44°C

Villacidro 43°C

Como 42°C

Caltanissetta, Verbania, Firenze, Olbia 41°C

Cagliari, Lecco, Monza, Nuoro, Benevento, Prato, Varese, Carbonia, Oristano, Sassari 40°C

Pistoia, Iglesias, Roma, Terni, Torino, Asti, Caserta, Ragusa, Milano 39°C

Viterbo, Tempio Pausania, Agrigento, Alessandria, Rieti, Salerno 38°C

Enna, Sondrio, Aosta, Bolzano, Trento, Grosseto, Lucca, Matera, Lanusei, Novara, Vercelli, Taranto, Cuneo, Frosinone, Napoli, Foggia, Avellino, Catania 37°C

Biella, Siena, Arezzo, Cosenza 36°C

Bergamo, Reggio nell'Emilia, Pavia, Modena, Lodi, Bari, Forlì, Pisa, Tortolì, Cremona, Isernia, Palermo, Parma, Vicenza, Piacenza 35°C

Andria, Catanzaro, Trani, Barletta, Bologna, Brescia, Trieste, Mantova, Massa, Perugia, Reggio di Calabria, Ferrara, Imperia, Padova, Verona, Gorizia, Carrara, Genova, Lecce, Rovigo, Ravenna 34°C

Ascoli Piceno, Cesena, Latina, Savona, Pordenone, Potenza, Messina, Treviso, Crotone, Udine, La Spezia 33°C

Brindisi, Venezia, Campobasso, Livorno, Trapani, L'Aquila, Pescara, Belluno, Rimini, Siracusa, Chieti 32°C

Teramo, Macerata 31°C

Vibo Valentia, Ancona, Pesaro 30°C

Urbino, Fermo 29°C

Pubblicato da Redazione Mtg

Inizio Pagina