Meteo Sud Italia: a quando maggiori possibilità di piogge?

[color=#333333; font-size: 1rem]Abbiamo già discusso in diversi nostri articoli che il [/color]meteo del Sud Italia[/b][color=#333333; font-size: 1rem] rimarrà sempre [/color]stabile e soleggiato[/b][color=#333333; font-size: 1rem], ancora per molti giorni: viene da chiedersi se e quando ci sarà un cambiamento, se ci sarà un vero e proprio ribaltone, un semplice ricambio d'aria oppure se il meteo rimarrà ancora una volta statico.[/color]

Per adesso, nei prossimi cinque o sei giorni dobbiamo confermare quest'ultima opzione: sole e caldo per tutti, nonché assenza di qualsiasi tipo di precipitazione, almeno nelle zone di pianura e Costiera.

Andiamo a vedere una previsione meteo dal punto di vista deterministico, scegliendo tre città del Meridione in tre regioni diverse: Lecce per la Puglia, Cosenza per la Calabria e Trapani per la Sicilia.

La scelta è stata assolutamente arbitraria, andavano bene anche altri capoluoghi, soprattutto lontani dalla catena montuosa appenninica.

Come si leggono i grafici: se sono presenti delle gobbe puntate verso l'alto è presente una possibilità di pioggia. Attenzione: punte sotto i 2 mm (scala a sinistra del grafico) sono STATISTICAMENTE POCO SIGNIFICATIVE, ovvero non pioverà.

Come si può vedere dai grafici, non vi è praticamente alcuna speranza di pioggia per almeno una settimana, in quanto, eventuali piccole aree di possibili precipitazioni sono da considerarsi statisticamente poco rilevanti.

Dopo però si potrebbe aprire una fase meteo un po' più instabile, ma per ora sono solo congetture che andranno confermate di volta in volta con i nostri aggiornamenti quotidiani.

