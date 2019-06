Meteo prima ondata di calore anche per il Nord nel prossimo Week End

Dando uno sguardo al meteo a medio termine, possiamo affermare che sarà altamente probabile l'arrivo della prima ondata di calore anche per il Nord Italia, in particolare per le regioni nord-occidentali.

Fino ad adesso, queste ultime si sono salvate grazie alla vicinanza dei fronti Atlantici, i quali hanno permesso l'arrivo di rovesci e temporali e generalmente una ventilazione sud-occidentale, permettendo valori termici comunque sopra Media ma decisamente più contenuti rispetto al resto d'Italia.

Non a caso, in molte città di Lombardia occidentale, Piemonte e Val d'Aosta le massime hanno raggiunto i 30 gradi solo due o tre giorni, soprattutto nelle aree prospicienti i monti e le vallate alpine.

Meteo: siamo in massima potenza solare

Adesso però la musica potrebbe cambiare e il meteo sarà propenso a una forte ondata di calore sul nostro Paese: ciò è dovuto al fatto che un nuovo afflusso di aria molto fredda di origine atlantica punterebbe dritto verso Iberia e Marocco favorendo al tempo stesso la risalita di aria estremamente calda dal cuore del Sahara.

METEO: presagi di CALDO infernale dai super calcolatori

Nella cartina allegata, abbiamo voluto evidenziare le anomalie termiche alla quota di 850 hPa espresse dal modello matematici ECMWF attorno al prossimo fine settimana.

Al giorno d'oggi, non solo sarebbero ancora una volta per il Centro-Sud e la Sardegna a patire la calura, ma stavolta anche il Nord avrebbe valori ben superiori a 30 gradi su tutte le regioni interessate. Le stime, tutte da confermare, prospettano temperature sopra i 35°C in gran parte della Valle Padana.

Per avere una maggiore precisione su durata e temperature, vi invitiamo a seguire i nostri aggiornamenti meteo quotidiani. Rammentiamo, come sempre, che le previsioni di meteo estremo è suscettibile di ampi cambiamenti.

Sarà meteo estivo? Questione di opinioni: situazione ed evoluzione pessime

