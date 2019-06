Meteo 7 giorni: ESTATE in piena forma, ma in arrivo TEMPORALI anche forti

METEO SINO AL 21 GIUGNO 2019, ANALISI E PREVISIONE

Un campo d'alta pressione domina il meteo di questo weekend su gran parte d'Italia. Dopo il picco di calura, le temperature sono in graduale flessione al Centro-Sud, ma resteranno ancora decisamente elevate. Da rilevare anche la presenza di polveri sahariane in sospensione in atmosfera, che offuscano ancora il cielo.

Allargando lo sguardo oltre i nostri confini, va evidenziata la presenza di vortice depressionario centrato sul Regno Unito, che sospinge aria più fresca atlantica a contrastare con quella ben più calda afromediterranea. L'area di contrasto colpisce il Centro Europa con molti temporali, ma lambisce anche i settori alpini e parte del Nord Italia.

A seguito del parziale ulteriore cedimento dell'anticiclone africano, si intrufoleranno già da domenica infiltrazioni d'aria più fresca in quota, in ulteriore accentuazione ad inizio settimana. Tale scenario sarà propizio per un po' d'instabilità termoconvettiva, con temporali su aree interne e montuose anche lungo la dorsale appenninica.

METEO PIU' GRADEVOLE, POI RITORNO DEL CALDO INTENSO IN SETTIMANA

Una fase meteo un po' più vivibile caratterizzerà la prima parte della settimana, con caldo senza eccessi, sebbene con temperature ancora superiori alla norma. L'estate mediterranea verrà garantita almeno per qualche giorno, nelle sue tonalità classiche, dall'anticiclone un po' più di matrice azzorriana, con caldo quindi nei limiti della gradevolezza.

Per intenderci, ci sarà solo un ridimensionamento della calura per la ritirata a sud dell'anticiclone africano, ma non è in vista alcun refrigerio ed alcun break significativo. La depressione atlantica e l'anticiclone africano continueranno a contendersi l'Europa, con le maggiori interferenze d'aria fresca a produrre temporali sia sulle Alpi che sull'Appennino.

L'azione normalizzatrice dell'anticiclone delle Azzorre durerà ben poco. Attorno al 20 giugno sembra infatti concretizzarsi una nuova possibile rimonta dell'anticiclone africano, che porterà gran caldo, a seguito di un nuovo affondo della depressione atlantica verso la Penisola Iberica. Il tempo diverrà più stabile al Centro-Sud, mentre al Nord potranno aversi nuovi temporali specie sulle Alpi.

METEO DOMENICA 16 GIUGNO, INSIDIE TEMPORALESCHE AL NORD

Lo scenario risulterà più soleggiato, per l'allontanamento dei corpi nuvolosi di tipo medio-alto e stratiforme. Nelle ore più calde, con il contributo del riscaldamento diurno, si svilupperanno nubi cumuliformi che potranno degenerare in rovesci o brevi temporali più organizzati sulle Alpi Centro-Orientali, nonché sulla dorsale emiliana. Piovaschi potranno aversi anche sul Sud Appennino.

METEO INIZIO SETTIMANA, TEMPORALI DI CALORE BEN PIU' PRESENTI

Proseguirà il contesto estivo, con un anticiclone un po' meno caldo che tuttavia non sarà così robusto. Questo significa che, pur a fronte di un predominio generale del bel tempo, ci saranno delle lievi interferenze d'aria fresca in quota che porteranno a maggiore probabilità di temporali pomeridiano a ridosso di Alpi, Appennino ed aree circostanti.

TEMPERATURE IN CALO, MA ANCORA CALDO

Domenica l'ondata di calore si smorzerà definitivamente anche sulle aree adriatiche e ioniche del Meridione, ma le temperature rimarranno ancora moderatamente alte. Il caldo moderato, senza eccessi, dovrebbe caratterizzare l'inizio della nuova settimana, quando prevarrà l'anticiclone atlantico al posto di quello subtropicale. Da metà settimana il caldo tornerà a carburare.

ULTERIORI TENDENZE METEO

In corrispondenza con il solstizio d'estate, potrebbe verificarsi una nuova rimonta dell'anticiclone africano, con temperature già elevate e di nuovo in saluta tra Val Padana, Sardegna e regioni di ponente. Resisterà sempre un po' d'instabilità ad evoluzione diurna, con temporali probabili a ridosso dei rilievi, soprattutto al Nord con sconfinamenti possibili anche sulle alte pianure.

