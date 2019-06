Meteo estivo, molto CALDO. Ma a rischio TEMPORALI al Nord e non solo

Situazione ed evoluzione meteo: è arrivata l'alta pressione africana e con essa anche una buona e calda stabilità atmosferica. Questo fine settimana infatti, avremo condizioni meteo abbastanza tranquille con tanto sole e caldo.

Tuttavia, non siamo ancora entrati in un contesto di totale e solida stabilità atmosferica, ne saranno testimonianza i temporale sparsi, persino imprevedibili come quelli avvenuti ieri e stanotte. Temporali che potranno scoppiare anche oggi. La loro probabilità sarà maggiore a ridosso dei monti. I rilievi maggiore rischio saranno quelli alpini specie quelli della valle d'Aosta, alto Piemonte, quelli lombardi e del Veneto.

Meteo domenica, tra sole e qualche TEMPORALE. CALDO meno rovente

Nubi pomeridiane si svilupperanno anche sulle dorsali appenniniche specie quelle centrali dove il rischio di fenomeni si manterrà comunque molto basso. Tanto sole invece è atteso sul resto del Paese dove oggi continuerà con condizioni meteo di stampo pienamente estivo, con ancora molto caldo al Sud e sulla Sicilia, dove localmente si punterà a valori massimi estremi attorno ai 40°C.

Domani, la circolazione generale comincerà a subire un graduale cambiamento. L'alta pressione africana perderà infatti di energia e si attenueranno le bollenti correnti africane sostituite da venti meno caldi dovuti ad una nuova espansione dell'Anticiclone delle Azzorre che influenzerà marginalmente l'Italia. In quota avremo continuamente l'Alta Pressione africana.

Meteo Italia: STOP caldo africano. Ecco quanto caleranno le TEMPERATURE

Il tempo comunque non farà registrare cambiamenti significativi e dunque anche la Domenica sarà caratterizzata da una buona stabilità minata, tuttavia, ancora da qualche isolato temporale sui rilievi alpini specie quelli del Nord Est.

In seguito, la nuova settimana, comincerà all'insegna di una minore invadenza dell'Alta Pressione africana, che poterà ovunque un tipo di clima meno rovente ma pur sempre caldo e abbastanza soleggiato. Un incremento del rischio di temporali si registrerà però sui rilievi e non solo quelli alpini ma anche su quelli appenninici.

Meteo Aeronautica 30 giorni: previsione sino a meta' Luglio

Insomma, stiamo vivendo un mese di Giugno, che ci ha fatti piombare improvvisamente nel grande caldo che avviene senza sostanziali interruzioni. Si tratta di quella calura che in una prima istanza veniva prospettata dai modelli matematici di previsione.

Meteo LUGLIO, ultime stime - con sorpresa - Italia ed Europa secondo gli americani

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni, hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.

