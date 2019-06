Meteo Italia: STOP caldo africano. Ecco quanto caleranno le TEMPERATURE

Un cambiamento meteo caratterizzerà il weekend appena iniziato. Dopo aver raggiunto il clou nella giornata di venerdì, l'alta pressione nord-africana batterà in ritirata, almeno parzialmente, con conseguente abbassamento di latitudine della bolla d'aria rovente che ha investito soprattutto il Centro-Sud.

Le temperature, dopo aver raggiunto picchi di 37/39 gradi, tenderanno a calare e a riportarsi su valori più prossimi alla media grazie all'ingresso di correnti un po' più fresche occidentali e settentrionali, anche se in realtà continuerà a fare caldo rispetto al clima tipico di metà giugno.

Meteo con alcuni cambiamenti, ma il caldo rimane. Temperature elevate

Nella giornata di sabato il caldo africano reggerà ancora al Sud, con locali aumenti sui versanti ionici e ionici. La colonnina di mercurio salirà ancora fino a picchi di 36/37 gradi sulla Puglia, sulla Lucania, sul crotonese e l'est della Sicilia.

Il caldo continuerà a calare anche domenica, con più refrigerio in arrivo anche al Sud. Solo localmente, tra il catanese e l'entroterra pugliese, si misureranno ancora picchi di temperatura prossimi ai 35 gradi. Insomma, nel corso del weekend, torneremo verso una festiva un po' più gradevole.

Canicola africana, incubo meteo che si realizza

Nel complesso, rispetto alla giornata di venerdì, le temperature caleranno anche di 5/8 gradi, se non di più, principalmente sulle regioni tirreniche, il nord della Sicilia e la Sardegna. Sono queste d'altronde le aree che più hanno risentito del caldo africano.

Al Nord non vi saranno cali di temperatura, ma qui il caldo è stato poco rilevante. Va detto che i tassi d'umidità dovrebbero in parte calare, quindi anche laddove le temperature si manterranno elevate, la percezione termica non sarà così disagevole.

Pubblicato da Mauro Meloni

