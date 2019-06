Meteo: ASTEROIDE in avvicinamento alla Terra per Settembre. Ma davvero corriamo rischi?

Facciamo chiarezza in merito all'inquietudine che sta crescendo sulla rotta di un asteroide, la cui orbita lo sta portando vicino alla Terra. Noi stessi abbiamo parlato di pericolo, ma perchè si tratta di un termine usato dalla NASA, pur riconoscendo che non si deve assolutamente creare alcun allarmismo.

Il corpo roccioso, che dovrebbe raggiungere la minima il prossimo 9 settembre, ha però appena una probabilità su 10 mila d'impatto. Pur trattandosi di una probabilità così bassa, dello 0,014%, ciò è sufficiente per essere considerato - dalla NASA - fra quelli a rischio e da studiare, monitorare per il futuro, in quanto percorrono delle orbite che periodicamente li portano vicini alla Terra.

Secondo i calcoli elaborati dalla NASA e dall'ESA e da altri enti all'avanguardia, l'asteroide dovrebbe passare a 7,5 milioni di chilometri, ma il principale problema è costituito dal fatto che la sua orbita non è ben conosciuta e quindi rimane un margine di incertezza, comunque ad oggi non viene considerato un pericolo IMMINENTE per la Terra.

L'asteroide in questione, denominato «2006 QV89», il 9 settembre avrà una velocità di 12 chilometri al secondo e una grande energia, per cui se impattasse con il nostro pianeta potrebbe verificarsi di nuovo quanto successe nel 1908 a Tunguska in Siberia.

Va detto che i corpi spaziali considerati potenzialmente pericolosi, che possono potenzialmente avvicinarsi alla Terra, sono circa 20 mila. Il pericolo, nel caso specifico di questo asteroide che ha avuto tanta eco, è molto basso (nella fattispecie, nullo, per ora).

Tuttavia, il rischio legato agli asteroidi, per il futuro, è reale e concreto.

Per tale ragione, ci si sta attrezzando per la difesa planetaria con varie simulazioni. Nel 2021 la Nasa tenterà per la prima volta con la missione Dart di deviare la traiettoria di uno di questi corpi e vedremo se la missione avrà successo!

Il maggior problema è che gli impatti avvenuti in Atmosfera anche in tempi recenti, non sono stati neppure individuati dai radar, e da nessun sistema di rilevamento. La preoccupazione della NASA appare fondata: ad oggi, sostengono, possiamo fare previsioni sugli oggetti conosciuti, ma quelli che non lo sono, potrebbero entrare in collisione con la nostra orbita, e causare anche un disastro, il tutto senza averne il minimo presagio.

C'è motivo di allarmarsi, allora? No, gli studi della NASA sono indirizzati a prevenire sopratutto collisioni che sarebbero causa di milioni di vittime. Or ora il Pianeta Terra ha ben altri fenomeni che necessitano di essere previsti, come i terremoti, le esplosioni di super vulcani.

Insomma, se da una parte la scienza ha fatto passi da gigante, dall'altra la medesima si rende conto che siamo indifesi e impreparati a prevedere varie forme di catastrofe.

In meterologia non siamo in grado di prevedere locali alluvioni lampo. Una recentissima avvenuta in Lombardia ha causato ingenti danni, l'evacuazione di due centri urbani, interruzioni del traffico, e per fortuna nessuna vittima. Ma non era stata prevista. Le allerte meteo indicano su ampie aree dei rischi, non la certezza che un eventi meteo estremo ci sarà.

