Meteo con alcuni cambiamenti, ma il caldo rimane. Temperature elevate

Evoluzione meteo: grande caldo in questi giorni sul nostro Paese per effetto dei venti bollenti in risalita dal Nord Africa. Le zone maggiormente colpite sono attualmente la Sardegna, la Sicilia e gran parte del Sud Italia. Il caldo è tuttavia aumentato anche al Centro mentre al Nord, gli effetti dell'aria rovente, si fanno sentire molto marginalmente. Per altro, su varie località del Nord Ovest sono giunti precocemente dei temporali già ieri sera.

Questo weekend sarà caratterizzato da una generale riduzione della calura soprattutto al Centro e sulla Sardegna. Già da oggi le temperature saranno in graduale calo su tutte le regioni centrali dove si perderanno dai 5 ai 7 gradi rispetto al Venerdì nel settore tirrenico, mentre saliranno in quello adriatico.

Meteo 7 giorni: CALDO insistente meno forte, qualche TEMPORALE al Nord

Continuerà a fare molto caldo invece sulla Sicilia e su gran parte delle regioni meridionali. Nelle aree interne della Sicilia i termometri potranno ancora toccare punte prossime ai 40 gradi. Molto caldo anche in Puglia con picchi intorno ai 37-38 gradi, ma forse anche oltre nel foggiano.

Poche invece saranno le novità al Nord dove le temperature resteranno ferme su valori di piena Estate, ma senza particolari eccessi. Qualche problemino lo potrà dare il fenomeno l'umidità dell'aria in aumento, con l'afa che si farà sentire in Pianura Padana.

Meteo lungo termine: sempre caldo e asciutto al Centro-Sud

Da Domenica l'Anticiclone delle Azzorre comincerà a spingere quello africano verso latitudini più meridionali. Si attenuerà il caldo anche al Sud mentre rimarranno stazionarie al Centro Nord. Questa situazione ci dovrebbe accompagnare anche per i primi giorni della nuova settimana quando, nonostante le temperature si manterranno sopra la media, non avremo più gli eccessi di caldo dei giorni precedenti.

Nel frattempo, il Nord Italia, specie a nord del fiume Po, sarà esposto all'instabilità atmosferica, e si potrebbero avere temporali sparsi, localmente anche intensi, con notevole attività elettrica.

Tendenza meteo: molto caldo tra Italia ed Europa centro orientale

LINK rapido alle PREVISIONI METEO dei capoluoghi di regione d'Italia, oppure vai su CERCA la tua localita' nel campo form in alto alla pagina.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni, hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.

Meteo al 26 Giugno, CALDO AFRICANO persistente. TEMPORALI passeggeri

- ANCONA

- AOSTA

- BARI

- BOLOGNA

- CAGLIARI

- CAMPOBASSO

- CATANZARO

- FIRENZE

- GENOVA

- L'AQUILA

- MILANO

- NAPOLI

- PALERMO

- PERUGIA

- POTENZA

- ROMA

- TORINO

- TRENTO

- TRIESTE

- VENEZIA

Pubblicato da Piero Luciani

Inizio Pagina