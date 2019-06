Meteo Aeronautica 30 giorni: previsione sino a meta' Luglio

Il meteo con validità 30 giorni diffuso dell'Aeronautica Militare è stato diffuso con una versione decisamente più sintetica rispetto alle precedenti edizioni.

Probabilmente le proiezioni a lungo termine dei super calcolatori, in questa fase con tendenze abbastanza discontinue, hanno suggerito cautela estrema, tanto che come dicevamo, il bollettino è sintetico. Tuttavia, la grafica del trend mensile suddiviso per aree geografiche, appare abbastanza esaustivo e diretto.

*IL BOLLETTINO INTEGRALE - AERONAUTICA MILITARE ITALIANA*

17 - 23 Giugno 2019

La prima settimana risulta caratterizzata giornate stabili, calde e soleggiate, con temperature lievemente superiori alla media stagionale; tuttavia non si escludono frequenti temporali pomeridiani su Basilicata e Calabria.

24 - 30 Giugno 2019

Ancora di bel tempo, stabile e soleggiato, con temperature lievemente superiori alla media del periodo. Probabili temporali sulle zone alpine, comunque in linea con la media climatologica.

01 - 07 Luglio 2019

Ancora una settimana tipicamente estiva, con temperature più gradevoli rispetto alle settimane precedenti.

08 - 14 Luglio 2019

Generali condizioni di tempo stabile e soleggiato su tutto il paese, sebbene non si esclude il passaggio di qualche debole ed occasionale perturbazione.

*AVVERTENZE*

_Il carattere caotico dell'atmosfera comporta che le previsioni meteorologiche con indicazioni di dettaglio sull'evoluzione del tempo in singole località (previsioni di tipo classico), possano estendersi temporalmente solo a pochi giorni; oltre tale termine la previsione risulta inaffidabile. Le previsioni a lunga scadenza costituiscono l'ultima frontiera della meteorologia nel settore delle previsioni operative. Sono il risultato di una filiera articolata di processi che sono resi possibili grazie all'impiego di potenti calcolatori elettronici, di complessi modelli fisico-matematici che simulano più volte contemporaneamente (ensemble) il comportamento del Sistema atmosfera-oceano, ma anche dell'elaborazione di un massiccio flusso di dati meteo-marini. Infine, l'esperienza e l'interpretazione dell'uomo, in termini meteo-climatologici, gioca un ruolo altrettanto importante. Tuttavia, le previsioni a lungo termine sono molto diverse da quelle di tipo classico, in termini di dettaglio e di affidabilità, in quanto non forniscono l'evoluzione del tempo in singole località e/o in specifici istanti del giorno. Forniscono invece delle indicazioni probabilistiche dell'eventuale scostamento di un parametro meteo, in un determinato periodo, rispetto ai valori medi climatologici. Le previsioni che seguono rappresentano quindi delle tendenze dell'andamento atmosferico atteso e, pertanto, esprimono delle indicazioni di massima di ciò che possiamo ragionevolmente aspettarci nel periodo e nell'area indicata._

Fonte meteoam.it, ovvero l'Aeronautica Militare.

Potrete consultare il bollettino meteo 30 giorni nel sito web dell'Aeronautica Militare ogni settimana.

Pubblicato da Stefano Ferrari

Inizio Pagina