Meteo lungo termine: sempre caldo e asciutto al Centro-Sud

Davvero poche novità nel lungo termine dal punto di vista meteo per il Centro-Sud: sole e caldo a volontà, senza scossoni né cambiamenti di rilievo.

Sempre caldo al Meridione, piuttosto intenso, mentre sarà più moderato al Nord: la frescura sarà presente oltralpe e non interesserà l'Italia.

Tendenza meteo: molto caldo tra Italia ed Europa centro orientale

Una nuova ondata di calore è prevista un po' per tutta Italia, ma ancora una volta il target preferito saranno sempre le regioni centrali e quelle meridionali: purtroppo, per queste regioni il mese di giugno sta diventando veramente molto caldo e decisamente secco.

È vero che l'estate al meridione è secca e siccitosa, però occasionalmente è possibile qualche scossone meteo, magari derivato da una goccia fredda che lentamente si sposta da nord verso sud.

Grafico Ensemble GEM per la città di Cagliari: caldo a ripetizione, anche intenso. Questo discorso non vale solo per la Sardegna, ma in generale per tutto il Centro-Sud.

In questa prima metà di giugno ma almeno fino all'inizio dell'ultima decade non vi sarà alcun cambiamento sinottico per le regioni peninsulari, con un tipo di meteo sempre uguale tutti i giorni.

Se da un lato è comodo per chi alloggia al mare, a quell'altro è comunque importante che ogni tanto venga qualche precipitazione, ma purtroppo in questo caso non ce n'è alcuna traccia neanche nel lungo termine.

Pubblicato da Davide Santini

