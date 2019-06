Meteo Italia: lunga fase asciutta per (quasi) tutti

Il meteo a livello italiano continuerà a essere stabile è caldo per tutti.

Dopo i violenti temporali che hanno interessato alcune aree alpine e subalpine, il tempo si aggiusterà anche per queste regioni, grazie all'espansione di un forte anticiclone di matrice subtropicale, il quale abbraccerà completamente il nostro paese per il weekend e i giorni a seguire.

Clima caldo secondo il modello LAM, con massime ben oltre i 30 gradi in quasi tutta Italia, valori di 28-29° gradi anche per le aree subalpine, solitamente più fresche.

Davvero pochi i dettagli: sole, caldo e assenza di ventilazione praticamente per tutti.

Le uniche eccezioni saranno, ancora una volta, al Nordovest, dove si prevedono piovaschi e temporali LOCALI in sconfinamento sulle pianure qua e là: NON è un fronte, ma solo una debolissima curvatura ciclonica delle correnti in quota.

Quanto durerà questa fase meteo calda?

Gli ultimi aggiornamenti parlano non prima del 20 di giugno, ma dobbiamo fare un distinguo: al Nord il caldo sarà moderato e non particolarmente eccessivo (ad eccezione di parte dell'Emilia Romagna e del basso Veneto), mentre sarà decisamente forte al Centro e al Sud.

In queste due zone, infatti, non si vede un cambiamento meteo per almeno una settimana.

