Meteo, nuovo acuto del CALDO AFRICANO. Venerdì picchi fino a 40 gradi

Il meteo d'Africa è pronto a rilanciare la propria azione sull'Italia. L'anticiclone africano torna a rafforzarsi sul Mediterraneo Centrale e sull'intera nostra Penisola, riportando così il bel tempo anche sulle regioni settentrionali, dopo una fase particolarmente instabile.

Sole e caldo non avevano mai abbandonato il Centro-Sud, ma ora il meteo stabile torà ad accomunare tutta l'Italia. Questa prevista rimonta dell'anticiclone africano sarà dettata da un blitz d'aria calda d'estrazione sahariana, che comporterà il previsto imminente aumento delle temperature.

Meteo: TEMPERATURE, CALDO in forte aumento, DURATA

Si parte da un contesto già caldo. La risalita di queste correnti meridionali e dell'anticiclone africano a supporto deriva dalla presenza di una saccatura continuamente protesa sull'Europa Occidentale, che convoglia impulsi d'aria fresca fin verso l'Atlantico Portoghese e le coste nord-occidentali del Marocco.

Di conseguenza i flussi caldi dall'entroterra nord-africano sono poi "costretti" a salire sul cuore del Mediterraneo. Venerdì le correnti sahariane determineranno i massimi effetti, con l'ondata di calore subito al culmine in molte regioni d'Italia.

Le temperature subiranno un generale sbalzo verso l'alto più marcato su Isole e regioni tirreniche. La colonnina di mercurio salirà su livelli molto alti specie al Centro-Sud, con possibili punte di 40 gradi sull'interno del nord-ovest della Sardegna e 37-39 gradi in Sicilia, casertano, zone interne laziali e ternano.

Per il weekend l'anticiclone africano traslerà verso est, con il caldo africano ancora molto intenso su regioni adriatiche e Meridione. In compenso si avrà un calo termico in Sardegna, Toscana e al Nord Italia, qui con probabile arrivo anche di temporali.

Pubblicato da Mauro Meloni

