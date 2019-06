Meteo: TEMPERATURE, CALDO in forte aumento, DURATA

La situazione meteo vede ulteriormente il rinforzo dell'Anticiclone nord africano che già da alcuni giorni ha cominciato ad investire il Sud e le due Isole Maggiori. L'attenuazione delle correnti instabili al Nord favorirà l'ulteriore espansione dell'alta pressione, la quale, da domani avvolgerà con un ulteriore vampata di caldo molte regioni d'Italia.

Ad essere maggiormente colpite dalla calura saranno ancora una volta le due Isole Maggiori e il Sud. Sulla Sardegna domani sarà la giornata più calda con picchi anche di 42-43 gradi su talune località. Sabato invece sarà la volta della Sicilia con le aree interne prossime ai 40-42°C. Farà comunque molto caldo anche sul resto del Sud. In Puglia, ad esempio, si toccheranno picchi vicini ai 39 gradi, se non oltre.

Meteo al 24 Giugno: ricorrente CALDO africano no STOP

Il caldo dunque suona la carica e sarà in accentuazione da domani anche al Centro Nord. Al Centro l'area più calda sarà la Toscana dove si avranno 37-38 gradi a Firenze, 34-35 a Roma. Al Nord le città più calde saranno Trieste con 35-36 gradi, 33-34 invece a Milano, Trento, Bolzano e Bologna.

Ma quanto durerà questa fase governata dal rovente anticiclone africano? Il grande caldo ci accompagnerà altresì per tutto il fine settimana anche se su Domenica si avvertirà una relativa stemperata sulle regioni meridionali preludio ad un in inizio di settimana un po' meno bollente per tutti ma pur sempre in un contesto caldo e a tratti afoso soprattutto sulle pianure del Nord e nelle zone interne del Centro.

Meteo 7 giorni: arriva il CALDO AFRICANO fino 40 gradi

Ma al momento non si vede il rientro a verso temperature nella media.

Pubblicato da Piero Luciani

