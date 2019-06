Nord Italia bersagliato da fenomeni meteo estremi

Il Nord Italia nella giornata del 12 giugno (e nella successiva nottata) è stato oggetto di numerosi fenomeni meteo estremi: in particolare, la zona alpina tra Alta Lombardia e Trentino Alto Adige ha ricevuto ingenti grandinate con spessori locali anche di 6 cm, molto simile all'evento meteo estremo accaduto a Monaco di Baviera qualche giorno fa.

Quando aria estremamente umida e piuttosto calda con rotazione ciclonica impatta contro le Alpi si crea un leggero fenomeno stau per le aree Alpine del Nord Italia, con conseguente estremizzazione dei temporali.

Meteo: Nord rischio TEMPORALI. Poi stabilità e tanto CALDO ovunque

Ci sono zone dove dalla mezzanotte sono caduti quasi 200 mm (come in Valmalenco), con conseguenti gravi disagi e allagamenti localizzati (alluvione lampo), ma anche nella giornata di ieri si sono susseguiti fortissimi temporali in diverse aree Alpine del Nord.

Ribadiamo il concetto: questi fenomeni meteo sono sempre esistiti nelle stagioni di contrasto come primavera e d'estate, non sono episodi del tutto nuovi, ma negli ultimi decenni si è verificata una maggiore frequenza nonché una maggiore intensità di questi temporali.

METEO alluvione lampo nord Lombardia e Svizzera. Strade chiuse, situazione delicata

Se da un lato abbiamo anche più strumenti per filmarli, catalogarli e studiarli, dall'altro anche in questo caso fare esserci lo zampino dei cambiamenti climatici.

Pubblicato da Davide Santini

Inizio Pagina