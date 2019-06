Meteo: verso ARIA INFUOCATA dal Sahara. Ecco DOVE farà più CALDO

L'evoluzione meteo continua a prospettare previsioni che prospettano un Anticiclone africano in imminente deciso attacco al nostro Paese. Da oggi infatti, le temperature cominceranno a salire ulteriormente ad iniziare dalle regioni meridionali e dalle due Isole Maggiori e sull'area tirrenica del Centro. Resteranno invece stabili al Nord dove si avranno ancora numerosi temporali ma che andranno esaurendosi dalla serata.

Temporali che ieri sera hanno assunto intensità di nubifragio in alcune località, con grandine anche di 5-6 cm di diametro.

Sarà infatti l'ultima parentesi temporalesca in quanto da Giovedì, ecco che l'Anticiclone africano comincerà a muovere il suo baricentro verso nord venendo così ad interessare anche il resto del nostro Paese.

Giovedì e Venerdì saranno due giornate dall'atmosfera infuocata sulle zone interne della Sardegna e della Sicilia dove si potranno toccare valori anche prossimi ai 42°C. Caldissimo anche sul resto del Sud con valori vicini ai 40°C sulla Puglia interna.

Caldo in aumento anche al Centro soprattutto sull'area tirrenica. In Toscana troveremo Firenze con temperature prossime ai 36-37°C. Un po' meno caldo sui versanti adriatici e sul Lazio con Roma che non dovrebbe superare i 33-34°C.

Caldo e soprattutto afa in aumento su tutte le pianure del Nord anche se non si registreranno valori elevati al Sud e sulle due Isole Maggiori. Milano ad esempio toccherà picchi di 32-33°C come a Trento, Bolzano, mentre a Bologna si rischiano valori prossimi ai 35°C.

Anche il fine settimana sarà contrassegnato dal caldo nonostante già da Sabato pomeriggio cominceranno ad attivarsi venti meno bollenti ad iniziare dal Nord Ovest. Domenica, infatti, è atteso un primo calo termico su tutto il Nord che dovrebbe estendersi al resto d'Italia con l'inizio della nuova settimana.

Già sabato, però, al Nord specie aree alpine e prealpine, ed in modo occasionale in pianura, si potranno avere temporali. Purtroppo, il rischio grandine è divenuto elevato.

Ci aggiorneremo come al solito nei prossimi appuntamenti, oltre che con i numerosi articoli quotidiani.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni, hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.

