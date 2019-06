Meteo 7 giorni: altri TEMPORALI al Nord, nuovo acuto del CALDO AFRICANO

METEO SINO AL 17 GIUGNO 2019, ANALISI E PREVISIONE

Flussi d'aria calda d'origine sahariana continuano a caratterizzare il meteo su parte dell'Italia. La rimonta di quest'aria calda e dell'anticiclone africano a supporto deriva dalla presenza di una saccatura protesa sull'Europa Occidentale, che riesce a lambire il Nord Italia ove determina una fase d'instabilità più marcata sulle Alpi.

Meteo Sud Italia: persistente caldo africano, siccità

I massimi anticiclonici si sono spostati un po' più verso est e quindi il Nord risente maggiormente delle infiltrazioni d'aria instabile legate alla saccatura atlantica. Le regioni settentrionali si si stanno trovando lungo un'area di fortissimo contrasto fra aria fresca atlantica e l'alito rovente di matrice afromediterranea.

In questa fase abbiamo a che fare con un'Italia sostanzialmente spaccata in due, tra il caldo anticiclone africano al Centro-Sud e i temporali che influenzeranno il Nord. Già da giovedì, tuttavia, l'anticiclone africano risalirà di latitudine sul bacino centrale del Mediterraneo e porterà una parentesi di meteo più stabile anche sul Nord Italia.

Meteo weekend: Italia al CALDO africano

NUOVO ACUTO DEL CALDO AFRICANO

Le temperature si mantengono sopra la norma al Centro-Sud, seppure con lieve locali flessioni. Il modesto calo termico sarà solo temporaneo. A seguire, una seconda più intensa ondata di calore è infatti attesa da giovedì e fino al weekend, ancora con obiettivo principale il Centro-Sud e le due Isole Maggiori.

Video meteo, tempesta di grandine enorme sul lago Ammersee (Baviera)

Una nuova risalita di aria rovente dall'entroterra algero-tunisino farà impennare le temperature che potranno approssimarsi a picchi localmente estremi di 38/40 gradi in Sardegna, Sicilia e localmente sui settori tirrenici. Di conseguenza avremo una nuova fase acuta di caldo, probabilmente superiore a quella precedente, accompagnata anche da afa crescente.

Una fase più stabile coinvolgerà anche le regioni settentrionali, in attesa poi che il tempo torni a farsi di nuovo più instabile nel weekend per l'influenza marginale di una nuova saccatura atlantica. Le prime avvisaglie temporalesche sabato sono attese sui settori alpini. Al Centro-Sud il fine settimana continuerà ad essere caldissimo, in attesa poi di un moderato calo termico.

Inizia l'Estate ROVENTE, anomalie meteo CALDO

METEO MERCOLEDI' 12, AL NORD ANCORA INSIDIE INSTABILI

La giornata risulterà ancora instabile su Alpi e Prealpi, con rovesci e temporali in estensione tra pomeriggio e sera su parte delle pianure a nord del Po. Acquazzoni coinvolgeranno anche la dorsale emiliana, in propagazione alle aree pedemontane di pianura. Isolati rovesci interesseranno anche l'Appennino Centro-Meridionale nelle ore pomeridiane, in rapida attenuazione.

Eccezionale eruzione del vulcano Sinabung in Indonesia, influenze su meteo e clima

METEO GIOVEDI' E VENERDI, MIGLIORA ANCHE SUL NORD ITALIA CON SOLE

Giovedì il bel tempo si affermerà in modo più convincente un po' ovunque, per un nuovo rinforzo dell'anticiclone sub-tropicale che raggiungerà rapidamente il culmine entro venerdì quando porterà i propri massimi sulle regioni centro-meridionali della Penisola. Ciò significa che avremo bel tempo incontrastato, a parte il passaggio di velature e stratificazioni in accentuazione da venerdì.

Meteo Italia, nuovo SUPER CALDO da Giovedì. Ecco i dettagli

ONDATA DI GRAN CALDO AFRICANO SUL FINIRE DELLA SETTIMANA

Le temperature non presenteranno particolari variazioni, nella giornata di mercoledì con caldo estivo e temperature oltre la norma su gran parte del Centro-Sud. I valori più elevati sono attesi in Puglia, con picchi di 37 gradi. Questa situazione di caldo estivo tornerà ad intensificarsi, per una nuova avvezione calda sahariana.

Meteo ribaltone di giugno. CALDO impressionante su gran parte d'Europa

Da giovedì-venerdì è atteso un nuovo notevole rialzo termico, che riporterà la colonnina di mercurio su livelli molto alti specie al Centro-Sud, con possibili picchi prossimi ai 40 gradi su alcune aree interne del Centro-Sud tirrenico, Puglia, Sicilia e Sardegna. Per il weekend l'anticiclone africano traslerà verso est, con il caldo africano ancora molto intenso tra Adriatiche e Sud.

ULTERIORI TENDENZE METEO

Il weekend si preannuncia gradualmente più movimentato, con l'arrivo di nuovi temporali sulle Alpi Occidentali che potranno risultate anche di forte intensità. Il caldo si andrà attenuando da ovest, con calo termico più avvertito al Nord, Toscana e Sardegna. Le temperature resteranno ancora molto alte al Sud, con picchi di 38 gradi.

Aggiornamenti e monitoraggio evoluzione meteo, 24/24 ore a cura dello Staff

LINK rapido alle PREVISIONI METEO dei capoluoghi di regione d'Italia, oppure vai su CERCA la tua localita' nel campo form in alto alla pagina:

- ANCONA

- AOSTA

- BARI

- BOLOGNA

- CAGLIARI

- CAMPOBASSO

- CATANZARO

- FIRENZE

- GENOVA

- L'AQUILA

- MILANO

- NAPOLI

- PALERMO

- PERUGIA

- POTENZA

- ROMA

- TORINO

- TRENTO

- TRIESTE

- VENEZIA

Pubblicato da Mauro Meloni

Inizio Pagina