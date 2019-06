Meteo Nord Ovest italiano: nubifragi in atto

Il radar meteo individua che nel settore occidentale c'è maltempo, con temporali che hanno interessato, ed investono ampi tratti del Piemonte e della Valle d'Aosta, l'estremo nord ovest della Lombardia.

Mentre, a più riprese, alcuni temporali si sono portati sino al milanese.

Le condizioni meteo sono piuttosto avverse, con ingenti piogge in Svizzera, sul Canton Ticino.

Le previsioni meteo continuano a prevedere tempo instabile per vari giorni, sempre nelle stesse aree. In tutto ciò non c'è niente di anomalo, in quanto è l'Estate il periodo delle maggiori piogge sulle Alpi.

La causa del maltempo sono le infiltrazioni di aria instabile derivanti da una Bassa Pressione presente in Oceano Atlantico, che si trova a ridosso delle coste europee. E sarà sempre tale depressione, in avvicinamento, che a metà settimana, causerà una fortissima ondata di calore su buona parte d'Italia.

