Meteo 15 giorni, pesante fase di CALDO, altri TEMPORALI

POSSIBILE EVOLUZIONE METEO VERSO IL 20-21 GIUGNO

Osservando con attenzione i modelli matematici di previsione emergono scenari meteo climatici decisamente estivi. Estivi per via del caldo, estivi anche per i temporali che potrebbero scatenarsi.

Meteo domani, Italia divisa in due. Novità sul caldo, ecco i dettagli

Gli equilibri meteo, se vogliamo essere più tecnici diciamo gli equilibri barici, sono fragilissimi. A ovest dell'Italia continueranno a inserirsi delle aree cicloniche piuttosto vivaci, ma potrebbero anche riuscire a sfondare sull'Europa occidentale andando a mettere un po' di pressione all'anticiclone.

Struttura anticiclonica che rimarrà collocata sul Mediterraneo centro orientale e sarà ancora una volta quella africana che porterà temperature ben superiori alle medie stagionali. Attenzione tuttavia a eventuali sfuriate d'aria fresca, ma anche a semplici infiltrazioni. Potrebbero scatenare non pochi sconquassi.

Meteo Italia, CALDO africano STOP, quando

IL BREVE TERMINE

Nel frattempo stiamo vivendo la prima, intensa ondata di caldo dell'Estate con picchi di temperatura massima che localmente sfiorano i 40°C. Ma come spesso capita con l'anticiclone africano arrivano anche delle velature e qualche annuvolamento più consistente.

Meteo Australia, è arrivato l'Inverno: ecco la neve

Al Nord, invece, gli sbuffi d'aria fresca si fanno più convincenti e determinano temporali di una certa portata. Temporali che a inizio settimana, quale risposta alla propagazione dell'aria fresca verso parte del Centro Italia e Sardegna, si affacceranno con decisione anche in queste regioni determinando un po' di refrigerio. Caldo che invece continuerà a coinvolgere il Sud.

PIENA ESTATE

Miguel, ciclogenesi esplosiva come un ciclone tropicale

Il trend meteo climatico verso il 20 giugno dovrebbe rimanere orientato su frequenze fortemente estive, complice la presenza dell'Alta Pressione.

Ma come detto in apertura l'equilibrio barico a fragilissimo, difatti a ovest continueranno a inserirsi aree cicloniche imponenti mentre sul Mediterraneo avremo ancora l'Anticiclone africano a tenere a bada - per quanto possibile - un'eventuale crisi d'estate.

Novità meteo importantissime: Alta Pressione con pochi intoppi

RISCHIO TEMPORALI

Attenzione però, perché il rischio che l'equilibrio si rompa è alto. Basterebbe davvero poco a far sì che le incursioni cicloniche si estendano verso est erodendo l'alta pressione e dando luogo a un peggioramento organizzato e consistente.

Accelerazione meteo verso CALDA Estate

Ma basterebbero anche degli sbuffi d'aria fresca a creare i presupposti per dei temporali piuttosto impattanti, temporali associati a grandinate e colpi di vento. In tal senso il rischio c'è, è alto, soprattutto nel periodo compreso tra il 15 e il 20 giugno allorquando pare che qualche sbuffo d'aria atlantica riesca a raggiungerci.

IN CONCLUSIONE

Meteo Canada: nuova ondata di freddo con neve estiva

Estate che sembra volersi lasciare alle spalle gli ultimi rimasugli primaverili, affermando il suo dominio grazie all'alta pressione africana. Anche i temporali, è giusto rimarcarlo, fanno parte di uno scenario meteo tipicamente estivo.

RAMMENTIAMO SEMPRE CHE IL METEO LUNGO TERMINE

Meteo rovente tra Finlandia e Russia artica, superati i 30 gradi!

Il meteo lungo termine necessiterà di avere conferma nelle prossime edizioni, in particolare, con il nostro bollettino meteo a 7 giorni.

SIAMO PROSSIMI AL CAMBIO DI STAGIONE

Meteo da sci in Lesotho, apre il comprensorio sciistico Afriski

Questa novità potrebbe comportare repentini cambiamenti che definiamo novità.

LINK rapido alle PREVISIONI METEO dei capoluoghi di regione d'Italia, oppure vai su CERCA la tua località nel campo form in alto alla pagina:

NAO negativa a livelli record nello scorso mese di maggio

Meteo ANCONA

Meteo AOSTA

Meteo 7 giorni: aumento sensibile del CALDO. TEMPORALI al Nord

Meteo BARI

Meteo BOLOGNA

Meteo CAGLIARI

Meteo CAMPOBASSO

Meteo CATANZARO

Meteo FIRENZE

Meteo GENOVA

Meteo L'AQUILA

Meteo MILANO

Meteo NAPOLI

Meteo PALERMO

Meteo PERUGIA

Meteo POTENZA

Meteo ROMA

Meteo TORINO

Meteo TRENTO

Meteo TRIESTE

Meteo VENEZIA

Aggiornamenti e monitoraggio evoluzione meteo, 24 ore su 24, a cura dello Staff

Pubblicato da Ivan Gaddari

Inizio Pagina