Meteo 7 giorni: CALDO in nuovo aumento, TEMPORALI violenti al Nord

METEO SINO AL 15 GIUGNO 2019, ANALISI E PREVISIONE

Flussi d'aria calda d'origine sahariana sono la caratteristica meteo saliente sul Mediterraneo Centrale e sull'Italia, dove è in atto la prima vera fiammata di caldo estivo. La rimonta di quest'aria calda e dell'anticiclone africano a supporto deriva dalla presenza di una saccatura protesa sull'Europa Occidentale.

Le regioni settentrionali dell'Italia tendono a rimanere un po' ai margini dell'anticiclone africano e risentono al contempo di infiltrazioni d'aria instabile legate alla saccatura ad ovest dell'Italia. L'Arco Alpino, specie centro occidentale, si verrà a trovare lungo un'area di fortissimo contrasto fra aria fresca atlantica e l'alito rovente di matrice afromediterraneo.

A farne le spese saranno soprattutto le regioni di Nord-Ovest dove si presenteranno nuovi temporali, in un contesto meno caldo. Questi temporali potranno risultare anche violenti in avvio di settimana, mentre l'ondata di calore abbraccerà con forza tutto il Centro-Sud, grazie alla spinta dell'anticiclone sub-tropicale che raggiungerà la fase apicale.

METEO SETTIMANA CON ALTRO CALDO INTENSO AL CENTRO-SUD

Nei primi giorni di settimana avremo un'Italia sostanzialmente spaccata in due, tra la calura dell'anticiclone africano dominatrice quasi ovunque ed insidiosi temporali che lambiranno il Nord Italia, sconfinando dalle Alpi alle pianure e con fenomeni che potranno risultare potenzialmente anche violenti.

L'anticiclone africano subirà una parziale erosione tra domani e mercoledì, quando si verificherà la parziale estensione di infiltrazioni instabili verso le regioni centrali e la Sardegna. Ciò si tradurrà comunque solo in qualche occasionale temporale di calore, più probabile a ridosso dei rilievi appenninici, mentre le temperature caleranno di qualche grado.

A seguire, una seconda più intensa ondata di calore è infatti attesa da giovedì e fino al weekend, ancora con obiettivo il Centro-Sud e le due Isole Maggiori, con temperature che potranno approssimarsi a picchi localmente estremi di 38/40 gradi. Le regioni settentrionali resteranno sempre lambite da flussi instabili, con associati temporali.

METEO INIZIO SETTIMANA, TRA NUBIFRAGI AL NORD E SOLE ALTROVE

Piogge e temporali si avranno soprattutto in prossimità dell'Arco Alpino, ma anche sulle pianure del Nord-Ovest, dove non mancheranno fenomeni localmente di forte intensità, a causa del netto contrasto tra l'aria fresca nord-atlantica ed il caldo intenso preesistente. Ad essere più coinvolte saranno in particolare le pianure piemontesi e i settori della Lombardia nord-occidentale.

I fenomeni temporaleschi potranno essere accompagnati da grandine e colpi di vento. L'azione del peggioramento sarà più limitata al Nord-Est, con qualche rovescio o temporale su aree alpine, prealpine, settori pedemontani di pianura. Il tempo reggerà al Centro-Sud seppur con sole spesso offuscato da veli e stratificazioni medio-alte.

Per martedì si avranno altri temporali sparsi al Nord e qualche acquazzone raggiungerà anche le zone interne del Centro Italia, in prossimità dei rilievi appenninici. Tra mercoledì e giovedì il bel tempo si affermerà in modo più convincente, salvo qualche isolato acquazzone diurno sulle Alpi e sull'Appennino.

ONDATA DI CALORE AL CENTRO-SUD, SI ATTENUA

Il caldo raggiungerà il top in avvio di settimana, con temperature molto elevate al Centro-Sud, fino a punte di 36/38 gradi. Un calo termico è previsto al Nord-Ovest per effetto dei maggiori temporali. Tra martedì e mercoledì avremo un lieve ridimensionamento del caldo, che poi potrebbe nuovamente intensificarsi nella seconda parte della settimana.

ULTERIORI TENDENZE METEO

Il promontorio anticiclonico africano si manterrà proteso al Centro-Sud, con le temperature si confermeranno ben al di sopra della norma, anche se lievemente meno elevate rispetto al contesto rovente di domenica e lunedì. Il caldo potrebbe di nuovo intensificarsi da metà settimana su tutto il Centro-Sud e le Isole, con picchi termici ancora più elevati, sopratutto nel fininre di settimana, quando sono previsti picchi termici eccezionali ad iniziare dalla Sardegna verso la Sicilia ed il Sud. Insomma, avremo una nuova forte espansione di aria rovente dal Sahara.

