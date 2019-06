Meteo al 20 GIUGNO, CALDO asfissiante poi STOP con TEMPORALI intensi

POSSIBILE EVOLUZIONE METEO SINO AL 20 GIUGNO

I modelli matematici di previsione ci mostrano scenari meteo climatici decisamente estivi, ovvero orientati verso una permanenza dell'alta pressione del nord Africa.

Temperature: caldo africano! Meteo a 40 gradi in Sicilia

Significa che farà caldo, molto caldo, con un nuovo consistente aumento delle temperature tra circa una settimana. Si arriverà così a metà giugno e dovremo prestare attenzione a quanto accadrà sull'Europa occidentale perché le perturbazioni atlantiche continueranno a esercitare un pressing non indifferente.

L'Italia si troverà sulla linea di confine tra la possente struttura anticiclonica - che ad oggi sembra poter prevalere - e le correnti d'aria fresca foriere di peggioramenti meteo particolarmente forti. Un sottolie equilibrio che potrebbe rompersi da un momento all'altro.

Riscaldamento Artico e effetti meteo estremi in Europa

IL METEO A BREVE TERMINE

I prossimi giorni saranno caratterizzati sicuramente da una certa dinamicità meteo climatica. Gli equilibri pocanzi menzionati avranno effetti differenti a seconda delle regioni considerate. Difatti al Nord, in parte sul Centro Italia e in Sardegna avremo un calo delle temperature per aria fresca annessa alla possente incursione ciclonica appena a ovest delle nostre regioni. Ci aspettiamo frequenti temporali, localmente violenti.

Il bivio meteo di metà giugno: crisi o non crisi estiva, IPOTESI

Al Sud e Sicilia, invece, il cupolone anticiclonico dovrebbe avere la meglio assicurando condizioni meteo decisamente estive. Diciamo che rispetto a quanto accadrà in questo weekend, ovvero caldo africano a go go, su queste regioni cambierà poco o nulla.

PIU' ALTI O PIU' BASSI?

Meteo Italia: TEMPERATURE in salita, aria dal forno del Sahara, picchi di 40 gradi

Da giorni stiamo parlando di alti e bassi, evidenziando come la netta contrapposizione tra aree depressionarie atlantiche e anticiclone africano sia destinata a proseguire. 24 ore fa i modelli matematici lasciavano intendere una possibile crisi d'estate tra il 15 e il 20 giugno, mentre le ultimissime emissioni tornano sui loro passi regalando all'alta pressione quella resistenza necessaria ad opporsi agli assalti d'aria fresca.

COMUNQUE TEMPORALI

Meteo Italia: BOLLENTE WEEKEND, con temporali vaganti

Qualche sbuffo d'aria fresca dovrebbe comunque riuscire a farsi largo, insinuandosi all'interno del cupolone anticiclonico. Dal punto di vista meteo è una situazione potenzialmente pericolosa, nel senso che caldo africano e fresco oceanico non vanno tanto d'accordo.

Potrebbero scatenarsi temporali particolarmente violenti capaci di dar luogo a temporali di una certa imponenza. Temporali con grandine, raffiche di vento e grandine, nubifragi. Una situazione tipicamente estiva, questo va detto, soprattutto nel mese di giugno.

Meteo estivo anomalo sugli Stati Uniti: prevista grossa ondata di freddo

IN CONCLUSIONE

Sembra che l'Estate possa reggere l'urto degli ultimi rimasugli primaverili, tuttavia come ampiamente sottolineato gli equilibri termico-barici sono così fragili che basterebbe un non nulla per causare un cambiamento meteo climatico eclatante.

Clima che cambia: avanzano i ghiacciai nel National Glacier Park

LINK rapido alle PREVISIONI METEO dei capoluoghi di regione d'Italia, oppure vai su CERCA la tua localita' nel campo form in alto alla pagina:

- ANCONA

Meteo Italia: forti TEMPORALI, GRANDINE al Nord. Rischio 40 gradi al Centro-Sud

- AOSTA

- BARI

- BOLOGNA

- CAGLIARI

- CAMPOBASSO

- CATANZARO

- FIRENZE

- GENOVA

- L'AQUILA

- MILANO

- NAPOLI

- PALERMO

- PERUGIA

- POTENZA

- ROMA

- TORINO

- TRENTO

- TRIESTE

- VENEZIA

Pubblicato da Ivan Gaddari

Inizio Pagina