Meteo 7 giorni: fortissimo CALDO al Centro Sud, TEMPORALI al Nord

METEO SINO AL 16 GIUGNO 2019, ANALISI E PREVISIONE

Dopo il primo weekend con meteo da piena estate, Flussi d'aria calda d'origine sahariana continuano a scorrere sul Mediterraneo Centrale e sull'Italia. La rimonta di quest'aria calda e dell'anticiclone africano a supporto deriva dalla presenza di una saccatura protesa sull'Europa Occidentale, che riesce a lambire il Nord Italia.

L'anticiclone africano non è in grado di proteggere l'intera Penisola e quindi il Nord risente dell infiltrazioni d'aria instabile legate alla saccatura atlantica. Le regioni settentrionali si troveranno lungo un'area di fortissimo contrasto fra aria fresca atlantica e l'alito rovente di matrice afromediterraneo. A farne le spese saranno le Alpi e le regioni di Nord-Ovest, con altri temporali.

Quest'escalation temporalesca produrrà fenomeni anche, mentre l'ondata di calore abbraccerà con forza tutto il Centro-Sud, grazie alla spinta dell'anticiclone sub-tropicale che raggiungerà la fase apicale. Fino a mercoledì avremo un'Italia sostanzialmente spaccata in due, tra il caldo anticiclone africano al Centro-Sud e i temporali che influenzeranno il Nord.

METEO ITALIA CON NUOVA FIAMMATA AFRICANA DOPO META' SETTIMANA

Correnti d'aria lievemente più fresca porteranno una parziale temporanea attenuazione della calura al Centro-Sud, dove le temperature si manterranno comunque ben oltre la norma. Queste infiltrazioni d'aria più fresca in quota favoriranno qualche occasionale temporale di calore, più probabile a ridosso dei rilievi appenninici.

Il modesto calo termico sarà solo temporaneo. A seguire, una seconda più intensa ondata di calore è infatti attesa da giovedì e fino al weekend, ancora con obiettivo principale il Centro-Sud e le due Isole Maggiori, con temperature che potranno approssimarsi a picchi localmente estremi di 38/40 gradi in Sardegna e localmente sui settori tirrenici.

Le regioni settentrionali godranno anch'esse di una fase meteo più stabile fra giovedì e venerdì, in attesa poi che il tempo torni a farsi di nuovo più instabile nel weekend per l'influenza marginale di una nuova saccatura atlantica. Le prime avvisaglie temporalesche sabato sono attese sui settori alpini, mentre domenica potrebbe esserci il coinvolgimento di parte delle pianure del Nord Italia.

METEO MARTEDI' 11, ALTRI TEMPORALI SPARSI AL NORD

L'instabilità si manifesterà fin dal mattino sui settori alpini e prealpini tra Piemonte e Lombardia, con fenomeni più organizzati sull'Alto Piemonte. Sul resto del Nord Italia presenza di nubi irregolari, ma scarsi fenomeni. Tra pomeriggio e sera si attiveranno nuovi e più intensi temporali tra Alpi e Prealpi, in discesa verso le pianure.

Le precipitazioni sconfineranno a macchia di leopardo verso parte della Val Padana, specie tra Lombardia e Veneto. Poco o nulla cambierà sul resto d'Italia, con sole prevalente a parte velature e strati di passaggio. Qualche acquazzone pomeridiano isolato è atteso anche sulle zone interne del Centro Italia, in prossimità dei rilievi appenninici, e sull'entroterra della Sardegna.

METEO META' SETTIMANA, MIGLIORA ANCHE SUL NORD ITALIA

Mercoledì sarà una giornata ancora instabile su Alpi e Prealpi, con rovesci e temporali in estensione tra pomeriggio e sera su parte delle pianure a nord del Po. Qualche ulteriore acquazzone isolato interesserà anche le aree della dorsale appenninica. Giovedì il bel tempo si affermerà in modo più convincente un po' ovunque, per un nuovo rinforzo dell'anticiclone.

CALDO IN LIEVE ATTENUAZIONE, PRIMA DI UNA NUOVA ONDATA

Tra martedì e mercoledì avremo un lieve ridimensionamento del caldo anche al Centro-Sud, dove comunque i valori resteranno più elevate rispetto a quelli tipici del periodo. Da giovedì-venerdì è atteso un nuovo notevole rialzo termico, che riporterà la colonnina di mercurio su livelli molto alti specie al Centro-Sud, con possibili picchi prossimi ai 40 gradi.

ULTERIORI TENDENZE METEO

La nuova accentuazione del caldo, prevista per la seconda parte della settimana, dovrebbe andare a precedere la graduale avanzata da ovest di un impulso d'aria fresca ed instabile. Il weekend si preannuncia gradualmente più movimentato, con l'arrivo al Nord Italia di temporali che potranno risultare anche di forte intensità.

Meteo da sci in Lesotho, apre il comprensorio sciistico Afriski

NAO negativa a livelli record nello scorso mese di maggio

Meteo Namibia: nuovo record assoluto di caldo per l'emisfero australe

Pubblicato da Mauro Meloni

