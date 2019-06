Meteo Italia: l'ondata di calore non per tutti

Il meteo della prossima settimana proporrà una ondata di caldo per quasi tutta Italia.

In realtà, la risalita del promontorio africano coinvolgerà appieno il Meridione e il Centro, mentre per il Nord Italia sarà abbastanza intensa dal Po in giù.

Per le alte pianure e soprattutto tra le Alpi e le vallate alpine il meteo sarà particolarmente piovoso, per via del fatto che queste aree sentiranno gli influssi di una potente goccia fredda a ovest dell'Italia.

Meteo 15 giorni, col CALDO non si scherza e neppure con i TEMPORALI

Si attiverà, pertanto, il fenomeno dello stau che porterà piogge abbondanti e temporali anche forti per più giorni.

Andiamo a vedere, di conseguenza, come si svilupperà l'ondata di calore secondo la tecnica dell'Ensemble.

Dai tre grafici mostrati (cortesia di Wetterzentrale), si può notare che tra l'estremo Nord e il resto della penisola ci saranno due tipi di meteo diversi: ho scelto volutamente una città alpina (Domodossola, ma vanno bene anche altre città nella zona) proprio perché sarà una delle aree più piovose.

I grafico mostra l'elevatissima possibilità di piogge e temporali per quasi tutti i giorni, la cui conseguenza sarà che saranno possibili non solo temperature mediamente tipiche dei periodo, ma anche fortemente al di sotto in caso di temporali pomeridiani grandinigeni.

Quindi si può dire che per queste aree l'ondata di caldo sarà completamente assente, anche perché sarà decisamente difficile arrivare a 30 gradi, mentre per tutte le aree che non sentiranno queste precipitazioni temporalesche il caldo si farà sentire eccome.

Il Tavoliere della Puglia e le interne siciliane e sarde saranno le aree più calde d'Italia, con temperature che potranno addirittura sfiorare o toccare i 40 gradi!

