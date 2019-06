Diretta meteo: oggi 40 gradi al Sud e Isole, temporali ed anche grandine al Nord

La foto Meteosat illustra la situazione meteo di queste ore, ove osserviamo che un fronte perturbato sta raggiungendo il Nord Ovest italiano, si adagia sulle coste occidentali del Mar Mediterraneo, e di riflesso, richiama aria caldissima dall'entroterra algerino e tunisino, dando origine all'ondata di calore che investe mezza Italia.

Le previsioni meteo per le prossime ore indicano che avremo un'impennata dei valori della temperatura su Sardegna, Sicilia e Sud Italia, in specie nelle zone interne, ma saranno coinvolte anche quelle aree costiere interessate dal vento di terra. Sono previste temperature massime estreme di 40°C in Sardegna, mentre oggi la temperatura massima estrema potrebbe diminuire al Sud ed in Sicilia, dove rammentiamo ieri sono stati toccati i 40°C.

Ma c'è una novità, un fronte perturbato transiterà nel Nord Ovest italiano, con temporali che saranno più copiosi di precipitazioni a ridosso dei rilievi. Pertanto, piogge e temporali sono attesi in Piemonte, Valle d'Aosta, alcune località della Liguria (qui già stanotte c'è stato temporale), la Lombardia e l'ovest del Trentino Alto Adige.

Non è da escludere che alcuni temporali possano formarsi sulla Valle Padana, e che comunque, in generale nel Nord Ovest, possano assumere forte intensità ed essere accompagnati da grandine. Inoltre, in alcune località, non sono da escludere fenomeni tipo il nubifragio.

Con tale contesto è atteso un calo termico dei valori massimi in tutto il Nord Ovest, mentre nel Nord Est non si avranno sostanziali variazioni.

Citiamo anche il meteo del Centro Italia, dove oggi sarà una giornata molto calda, forse la più calda della stagione ad oggi. In vari centri urbani si registreranno temperature massime superiori ai 32°C. Nell'area di Roma, la temperatura potrebbe raggiungere i 35°C.

DOMANI sarà una giornata foriera di temporali sulle regioni del Nord Italia, soprattutto quella delle alte pianure, le regioni alpine e prealpine centro occidentali, con fenomeni precipitativi maggiori rispetto a quelli odierni.

Pubblicato da Federico De Michelis

