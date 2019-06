Meteo domani, CALDO e AFA sull'Italia. Ma al Nord possibili FORTI TEMPORALI

Una bolla d'aria africana avvolge l'Italia, per quello che è il primo weekend di meteo da piena estate. Non solo caldo ed afa nel meteo atteso sull'Italia, visto che la Penisola non sarà completamente protetta dall'anticiclone africano.

L'azione dell'anticiclone africano non proteggerà in modo incontrastato tutte le regioni. I primi sbuffi d'aria instabile, collegati ad una saccatura sul Centro-Nord Europa, si apprestano a lambire marginalmente il Nord Italia nella lenta evoluzione di tutto il sistema ciclonico verso levante.

Meteo turbolento: rischio violenti temporali al Nord. I dettagli

Ciò comporterà la possibilità di temporali, in quanto lungo i settori alpini si verrà a generare un'area di fortissimo contrasto fra aria fresca atlantica e l'alito rovente di matrice afromediterranea. A farne le spese sarà soprattutto il Nord-Ovest, dove i temporali potranno essere più diffusi e di forte intensità.

L'ondata di calore continuerà ad abbracciare con forza tutto il Centro-Sud, grazie alla spinta dell'anticiclone sub-tropicale che raggiungerà il culmine proprio in avvio di settimana. Vediamo quindi il dettaglio del meteo previsto per domani, lunedì 10 giugno.

Meteo domenica con caldo africano rovente, temperature previste nelle città

Si accentuerà l'instabilità al Nord, con piogge e temporali soprattutto in prossimità dell'Arco Alpino, ma anche sulle pianure del Nord-Ovest, dove non mancheranno fenomeni localmente di forte intensità, a causa del netto contrasto tra l'aria fresca nord-atlantica ed il caldo intenso preesistente.

Ad essere più coinvolte saranno in particolare le pianure piemontesi e i settori della Lombardia nord-occidentale, dove non escludiamo grandine e colpi di vento. L'azione del peggioramento sarà più limitata al Nord-Est, con qualche rovescio o temporale su aree alpine, prealpine, settori pedemontani di pianura.

Il tempo reggerà al Centro-Sud seppur con sole spesso offuscato da veli e stratificazioni. Le temperature non subiranno particolari variazioni, a parte un calo sulla Sardegna centro-occidentale. I valori saliranno su valori attorno o superiori a 35 gradi su zone interne delle regioni centro-meridionali.

