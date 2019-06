Meteo domenica con caldo africano rovente, temperature previste nelle città

La prima grande fiammata dell'anticiclone africano ha fatto esplodere il meteo d'estate, capovolgendo completamente le condizioni climatiche nell'arco di questa settimana, rispetto a quella che era lo scenario sino a fine maggio.

Il flusso d'aria africana è pilotato in seno all'anticiclone sub-tropicale da una saccatura che si è approfondita sull'Ovest Europa e che ora ha portato il proprio perno sul Mare del Nord. L'alito rovente del Sahara investe in pieno l'Italia, con particolare riferimento al Centro-Sud e le Isole Maggiori.

Meteo Italia: TEMPERATURE in salita, aria dal forno del Sahara, picchi di 40 gradi

Questa fase molto calda sarà duratura e avrà voce in capitolo anche sul meteo atteso per gran parte della nuova settimana, ma vivrà di due distinte fiammate, la prima delle quali toccherà il clou tra domenica e lunedì.

Nella giornata domenicale il fulcro del promontorio anticiclonico sub-tropicale si porterà fra Sardegna e Sicilia, dove si raggiungeranno i massimi effetti della rimonta d'aria sahariana. Le regioni settentrionali saranno meno coinvolte dall'avvezione calda, in quanto si approssimeranno infiltrazioni instabili oceaniche.

Meteo domani, Alta Pressione dal Sahara. Temporali al Nord

Per la domenica la regione più calda sarà probabilmente la Sardegna, con punte di 37/38 gradi tra sassarese ed oristanese per via dello scirocco. In qualche località di piana dell'entroterra non è escluso che la colonnina di mercurio possa approssimarsi ai 40 gradi.

Sulle regioni meridionali e la Sicilia avremo valori fino a 35/36 gradi, salvo picchi più elevati sul foggiano, il materano, la piana di Catania e il cosentino. Naturalmente sulle coste si registreranno valori molto più contenuti, anche sotto i 30 gradi, laddove soffieranno brezze marine, ma con clima che risulterà più umido.

Sul Centro Italia sono attese punte di 33-35 gradi sulle aree interne di pianura tra Toscana, Umbria e Lazio. I temporali attesi al Nord-Ovest potranno provocare delle lievi flessioni termiche e in generale sulla Val Padana picchi di 30/31 gradi si raggiungeranno solo in Emilia.

Temperature massime capoluoghi italiani per il giorno 9 giugno 2019

Sassari 38°C

Oristano 37°C

Tempio Pausania 36°C

Caltanissetta, Carbonia, Iglesias 35°C

Caserta, Catania, Firenze, Foggia, Nuoro, Prato, Sanluri 34°C

Crotone, Ragusa, Roma, Salerno, Taranto 33°C

Agrigento, Benevento, Catanzaro, Enna, Frosinone, Lucca, Napoli, Pistoia, Reggio di Calabria, Terni, Villacidro, Viterbo 32°C

Arezzo, Avellino, Cosenza, Grosseto, Matera, Messina, Olbia, Palermo, Perugia, Pisa, Siena, Siracusa 31°C

Andria, Lecce, Rieti, Trapani 30°C

Genova, Gorizia, Isernia, L'Aquila, Latina, Massa, Parma, Pordenone, Reggio nell'Emilia, Treviso, Trieste, Udine, Verona 29°C

Ascoli Piceno, Bari, Barletta, Bologna, Bolzano, Brescia, Cagliari, Campobasso, Carrara, Ferrara, Forlì, La Spezia, Lanusei, Mantova, Modena, Monza, Padova, Piacenza, Potenza, Rovigo, Trento, Vicenza 28°C

Alessandria, Ancona, Bergamo, Brindisi, Cesena, Chieti, Como, Cremona, Imperia, Livorno, Lodi, Macerata, Milano, Teramo, Tortolì, Trani, Vibo Valentia 27°C

Fermo, Lecco, Novara, Pavia, Pescara, Ravenna, Rimini, Savona, Urbino, Venezia, Vercelli 26°C

Asti, Sondrio, Torino 25°C

Belluno, Pesaro 24°C

Biella, Varese 23°C

Aosta, Cuneo, Verbania 21°C

Pubblicato da Mauro Meloni

