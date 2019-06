Meteo 7 giorni: anticiclone africano porta CALDO INTENSO, temporali al Nord

METEO SINO AL 13 GIUGNO 2019, ANALISI E PREVISIONE

Si rinforza l'anticiclone sub-tropicale sul Mediterraneo Centrale, con meteo di conseguenza sempre più estivo. La rimonta anticiclonica si contrappone ad un profondo vortice ciclonico sul Golfo di Biscaglia, che è causa di maltempo su parte dell'Europa Centro-Occidentale tra venti burrascosi e nubifragi.

Meteo Europa: enorme goccia fredda a ovest dell'Italia. Conseguenze

L'abbraccio dell'anticiclone d'origine africana si estende a buona parte d'Italia, con il caldo che però colpirà in particolare il Centro-Sud nel corso del weekend. Le regioni settentrionali sono invece più ai margini della cupola anticiclonica e per questo risentono d'infiltrazioni instabili convogliate dal vortice sul Golfo di Biscaglia.

A farne le spese saranno soprattutto il Nord-Ovest e l'Arco Alpino, dove si presenteranno nuovi temporali, in un contesto meno caldo. Le temperature sono in forte aumento in vista del weekend. L'ondata di calore salirà prepotentemente alla ribalta su tutto il Centro-Sud negli ultimi giorni della settimana, grazie alla spinta dell'anticiclone sub-tropicale

Meteo Italia: tra ondata di calore e maltempo

PROSSIMA SETTIMANA CON DISTURBI AL NORD, ANCORA CALDO AL SUD

L'ondata di calore si farà molto forte nel corso del weekend, con l'azione dei flussi africani che investiranno direttamente la nostra Penisola. Avremo picchi anche superiori ai 35 gradi sulle due Isole Maggiori. Il promontorio anticiclonico africano sembra destinato a mettere solide radici e non sarà facile da sradicare sul Mediterraneo.

India, altro che meteo africano: oltre 50°C

Il Nord Italia subirà ancora dei disturbi nei primi giorni della settimana, in quanto l'anticiclone continuerà a soffrire l'inserimento d'infiltrazioni instabili. Le precipitazioni temporalesche coinvolgeranno principalmente le Alpi, ma pur localizzate potranno sconfinare di nuovo verso le pianure, risultando anche violente per via dei contrasti con l'aria calda africana.

Non varierà il gran caldo al Centro-Sud, con possibilità di ulteriori aumenti di temperatura e picchi oltre i 35 gradi. Cenni di parziale cambiamento potrebbero aversi verso metà settimana, per lo sfondamento più a levante della saccatura che andrebbe a determinare un peggioramento meteo più organizzato al Settentrione, con calo termico tra Sardegna, Nord e Toscana.

Storie di meteo estremo

METEO SABATO 8 GIUGNO, SOLLEONE SULL'ITALIA

Nel complesso sarà una giornata decisamente stabile, con prevalenza di sole su gran parte della Penisola, fatta eccezione per dei residui disturbi su Alpi Centro-Orientali e Levante Ligure, specie al mattino quando sarà possibile qualche locale precipitazione. Altre nubi transiteranno in Sardegna, con qualche piovasco al mattino, mentre il sole sarà prevalente sul resto d'Italia salvo velature.

Break meteo con furiosi TEMPORALI

METEO DOMENICA, AL NORD IN VISTA NUOVI TEMPORALI

Si attende un nuovo lieve indebolimento dell'anticiclone sul Nord-Ovest, per il sopraggiungere d'aria instabile che sarà causa di qualche rovescio o temporale a partire dalle Alpi, in estensione alle pianure di Piemonte ed Ovest Lombardia tra sera e notte con anche grandinate. Sole prevalente altrove, salvo isolati rovesci diurni sul Centro-Nord Appennino e zone interne del nord Sardegna.

Meteo con l'ANTICICLONE AFRICANO. Ecco quanto durerà il CALDO

METEO INIZIO SETTIMANA, RISCHIO NUBIFRAGI AL NORD

L'instabilità al Nord tenderà ulteriormente ad acuirsi con piogge e temporali soprattutto in prossimità dell'Arco Alpino, ma anche sulle pianure del Nord-Ovest, dove non mancheranno fenomeni localmente di forte intensità. Il tempo reggerà al Centro-Sud seppur con sole spesso offuscato da veli e stratificazioni.

Mancano gli uragani tropicali, anomalia nel meteo mondiale

FORTE CALDO AL CENTRO-SUD ANCHE AD INIZIO SETTIMANA

Scenari da piena estate nel weekend, quando l'anticiclone sub-tropicale sposterà il proprio asse proprio sull'Italia, agevolando l'afflusso di correnti d'estrazione nord-africana al Centro-Sud. Non sono escluse punte di 33/36 gradi nel weekend al Meridione, sulle aree interne, e picchi anche più elevati sulle Isole. Nessuna novità ad inizio settimana, salvo un calo termico al Nord-Ovest.

Meteo anomalo in Libia: alluvioni con quattro morti e 2500 sfollati

ULTERIORI TENDENZE METEO

Nel corso della l'anticiclone africano si manterrà proteso al Centro-Sud, dove le temperature si confermeranno ben al di sopra della norma ed il caldo diverrà fastidioso per l'afa, con possibili punte attorno ai 35 gradi. Sulle regioni settentrionali e sulla Toscana potrebbe intervenire un fronte tra mercoledì e giovedì, ma è una tendenza ancora tutta da confermare.

Meteo al 20 GIUGNO, CALDO asfissiante colpito da TEMPORALI

Aggiornamenti e monitoraggio evoluzione meteo, 24/24 ore a cura dello Staff

LINK rapido alle PREVISIONI METEO dei capoluoghi di regione d'Italia, oppure vai su CERCA la tua localita' nel campo form in alto alla pagina:

- ANCONA

- AOSTA

- BARI

- BOLOGNA

- CAGLIARI

- CAMPOBASSO

- CATANZARO

- FIRENZE

- GENOVA

- L'AQUILA

- MILANO

- NAPOLI

- PALERMO

- PERUGIA

- POTENZA

- ROMA

- TORINO

- TRENTO

- TRIESTE

- VENEZIA

Pubblicato da Mauro Meloni

Inizio Pagina