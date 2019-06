Meteo Italia: TEMPERATURE in salita, aria dal forno del Sahara, picchi di 40 gradi

La situazione meteo è di Estate sul nostro Paese e ad accompagnarla è l'ormai solito Anticiclone africano con il suo carico di aria rovente che accende il grande caldo sull'Italia, proprio nel corso di questo weekend quando le temperature potranno volare addirittura verso i 40 gradi. Soglia fisiologica che sottolinea il SUPER CALDO d'Africa. Un valore non più così nuovo che viene raggiunto nei picchi estivi, anche in Francia e Germania, sempre più di frequente, oltre che l'Italia, ma sempre e solo in alcune località.

Vediamo dunque di capire dove farà più caldo.

Meteo Italia: BOLLENTE WEEKEND, con temporali vaganti

Oggi sarà già una giornata davvero bollente sulle zone del Sud e sulle due Isole Maggiori. Nelle zone interne della Sicilia e della Sardegna si avranno valori molto elevati, con picchi prossimi ai 37-38°C, per altro già raggiunti ieri, e che forse oggi si supereranno.

Una curiosità: in Sardegna stanotte, in specie all'alba, si sono avuti temporali e rovesci di pioggia sporca di pulviscolo del Sahara. Un fenomeno meteo non così insolito durante le ondate di caldo, ma che ha avuto una caratteristica meno frequente rispetto altre volte: la carica elettrica del gran temporale era notevole, il cielo è stato solcato da decine di fulmini.

Ma torniamo alle temperature, queste oscilleranno sui 32-36 gradi sul resto Sud Italia, mentre al Centro Nord saranno meno calde comprese fra i 30-34°C del Centro e 28-32 gradi del Nord.

Sarà probabilmente domani, Domenica la giornata più calda, ma ancora una volta per le regioni del Sud e per le zone interne delle Isole Maggiori arriveranno a toccare punte addirittura prossime ai 40°C.

Il Caldo si farà moderatamente più intenso anche su alcuni tratti del Centro specie sulla Toscana con punte vicine ai 34-35 gradi, mentre rimarranno sempre un po' meno calde al Nord specie al Nord Ovest dove una moderata instabilità atmosferica potrà provocare qualche temporale specie sui rilievi. Sulle zone della pianura padana infatti, i valori non dovrebbero superare i 32-33°C.

In seguito, l'evoluzione meteo traccia una previsione di caldo che potrebbe subire una temporanea attenuazione tra Lunedì e Martedì specie al Centro Nord per poi ritornare protagonista nei giorni seguenti.

Attendiamo ovviamente conferme. Purtroppo, siamo entrati in quel tunnel atmosferico visto tante volte, chiamato persistenza, e se a Maggio aveva dato fresco e maltempo, in Giugno ci ha subito offerto il gran caldo africano che temevamo, di cui vi avevamo parlato essere estremo.

Per altro, sono le previsioni meteo a più lungo termine ad essere sotto accurato monitoraggio, in quanto fin tanto che saremo in questa sorta di tunnel, rischiamo ondate di calore furiose.

