Meteo Italia: BOLLENTE WEEKEND, con temporali vaganti

La situazione meteo sull'Italia vede l'influenza diretta dell'Anticiclone africano, che sta apportando già un netto incremento della stabilità atmosferica e delle temperature. Tuttavia, il fine settimana non riuscirà a trascorrere totalmente tranquillo ed alcuni angoli d'Italia dovranno fare i conti ancora con qualche minaccia.

Oggi sarà probabilmente la giornata più stabile del weekend in quanto si avranno solo alcune modesti rovesci di pioggia nella prima parte della mattinata sui rilievi alpini ma in rapida attenuazione col passare delle ore. Nelle ore pomeridiane alcuni addensamenti saranno possibili sui rilievi appenninici specie al Centro Nord ma in un contesto asciutto.

Eppure, ecco che spuntare dal quasi nulla, nel Mare di Sardegna, un sistema temporalesco con nubi la cui base è alta. Si tratta di un'area temporalesca non rara durante le forte incursioni di aria calda dal Sahara, che è foriera di centinaia di fulminazioni, spesso sono fulmini che non raggiungono il suolo, e son detti fulmini nube-nube.

Attenzione invece al caldo che si farà sentire in forma piuttosto intensa sulle Isole Maggiori e su gran parte del Sud. Temperature in aumento anche sul resto del Paese ma più contenuto, anche se i valori sono saliti sensibilmente, e stavolta anche al Nord Italia, dove nei centri urbani maggiori si è avuta una notte tropicale, ovvero con temperatura minima uguale o superiore ai 20°C.

Domenica sarà una giornata meno tranquilla su alcuni tratti del Nord, essenzialmente sui rilievi alpini e prealpini dei comparti centro occidentali. a rischio temporali saranno infatti i rilievi del Piemonte, della valle D'Aosta, a seguire anche quelli della Lombardia fino al Trentino Alto Adige. Qualche temporale potrà occasionalmente sconfinare verso le aree di pianura tra l'ovest della Lombardia e il Piemonte. Non è da escludere, quindi, temporale in zona di Torino e Milano, ma per la Lombardia specie in Brianza e zona Laghi.

Da segnalare che i temporali potranno assumere carattere di forte intensità accompagnati da intense raffiche di vento ed occasionali grandinate. Stante la marcata instabilità atmosferica, si eleva il rischio anche di qualche tromba d'aria. Grandine e trombe d'aria non sono fenomeni di facile predicibilità, si può stimare la possibilità che avvengano su vaste aree, ma ciò non significa che poi succedano.

Sul resto del Paese il tempo si manterrà più stabile ma soprattutto bollente in particolare al Sud e le Isole Maggiori dove le temperature potranno addirittura toccare i 40 gradi nelle zone interne della Sardegna e della Sicilia. Meno caldo invece il clima al Centro e soprattutto al Nord Italia.

LINK rapido alle PREVISIONI METEO dei capoluoghi di regione d'Italia, oppure vai su CERCA la tua localita' nel campo form in alto alla pagina.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni, hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.

Pubblicato da Piero Luciani

