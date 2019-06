Meteo domani, Alta Pressione dal Sahara. Temporali al Nord

Scoppia il meteo d'estate sull'Italia, con temperature che stanno fortemente aumentando al Centro-Sud. Si va infatti ulteriormente rafforzando l'anticiclone sub-tropicale sul Mediterraneo Centrale, alimentato da masse d'aria provenienti dal Sahara.

La rimonta anticiclonica si contrappone ad un profondo vortice ciclonico in evoluzione dalle coste atlantiche francesi al Mare del Nord, che è stato causa di maltempo su parte dell'Europa Centro-Occidentale tra venti burrascosi e nubifragi.

Le temperature sono in forte aumento nel corso di questo weekend. L'ondata di calore salirà prepotentemente alla ribalta su tutto il Centro-Sud, grazie alla spinta dell'anticiclone sub-tropicale. Non sarà peraltro un'ondata africana di breve durata.

Nonostante il rinforzo dell'anticiclone, qualche sbuffo d'aria instabile, collegato alla circolazione depressionaria atlantica, riuscirà ad infilarsi fin sulle Alpi, riportando alla ribalta meteo instabile. Vediamo nel dettaglio quelle che saranno le conseguenze con l'evoluzione meteo per domani, domenica 9 giugno.

Come anticipato, l'anticiclone subirà una prima defaillance sul Nord-Ovest, per il sopraggiungere d'aria instabile che sarà causa di qualche rovescio o temporale a partire dalle Alpi, in estensione alle pianure di Piemonte ed Ovest Lombardia tra sera e notte con anche grandinate.

Sole prevalente altrove, salvo isolati rovesci diurni sul Centro-Nord Appennino e zone interne del nord Sardegna. Non mancheranno passaggi di velature e stratificazioni medio-alte. Si attende uno scenario da piena estate al Centro-Sud.

La colonnina di mercurio salirà e con essa anche il tasso d'umidità. Non sono escluse punte di 33/36 gradi nel weekend al Meridione, sulle aree interne, e picchi ancor più elevati sulle Isole Maggiori, specie sull'immediato entroterra della Sardegna occidentale.

