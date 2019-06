Clima che cambia: avanzano i ghiacciai nel National Glacier Park

CRONACHE METEO: il Glacier National Park è localizzato nel Montana, vicino al confine con il Canada, e comprende oltre 1 milione di ettari di territorio, localizzato tra le montagne rocciose.

Questo grande parco nazionale, presentava oltre 150 ghiacciai alla fine della piccola età glaciale, a metà del 19º secolo.

Con il riscaldamento del clima successivo, tanti ghiacciai sono andati scomparendo, ed alla fine, nel 2010, erano rimasti appena 25 ghiacciai, con gravi previsioni che ne annunciavano la totale scomparsa entro il 2030.

Meteo estivo anomalo sugli Stati Uniti: prevista grossa ondata di freddo

Questa sparizione dei ghiacciai veniva indicata in numerose guide turistiche, in interviste degli esperti, ed anche su cartelli di segnaletica presente in loco.

Tuttavia la natura ha avuto in serbo delle sorprese in questa zona del mondo.

Global Warming: temperature satellitari in discesa nel mese di maggio

Tra il 2010 e del 2019, infatti, i ricercatori della Lysander Spooner University hanno scoperto che alcuni dei ghiacciai, ed in particolare i più vasti ed importanti (ghiacciaio Grinnell e ghiacciaio Jackson), lungi dall'arretrare, si sono addirittura espansi, e, il ghiacciaio di Jackson, potrebbe addirittura essere cresciuto del 25% secondo le stime.

I funzionari del parco sono stati costretti a cambiare le scritte di indicazione in base alle quali tale ghiacciaio sarebbe scomparso entro il 2020, cambiandolo con la scritta "i ghiacciai scompariranno per le future generazioni".

I confronti tra le vecchie foto in bianco e nero e le foto a colori attuali possono essere fuorvianti, in quanto tali ghiacciai crescono per nove mesi durante la stagione della neve mentre si ritirano nei tre mesi estivi, e quindi, se le foto non sono prese nella stessa data, possono dare risultati diversi dalla realtà.

Comunque anche il ghiacciaio Grinnell, confrontando foto prese nello stesso periodo dell'anno, sembra essere avanzato rispetto al 2009.

Pubblicato da Giovanni De Luca

Inizio Pagina