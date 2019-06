Meteo Italia: TANTO CALDO in arrivo. 40 GRADI, quando DOVE

La situazione meteo vede passaggio di testimone tra l'Anticiclone delle Azzorre e quello sub tropicale, ovvero Nordafricano, quello che spinge verso di noi aria dal Sahara. Per farla breve e senza troppi giri di parole, passeremo da un caldo moderato ad uno decisamente più intenso ed invadente.

Già oggi le temperature cominceranno una vera e propria escalation ad iniziare dal Sud, dalla Sicilia e dalla Sardegna. Si avrà un moderato aumento anche al Centro Nord ma sicuramente meno evidente.

Previsione meteo Italia delle temperatura estrema, validità una settimana

Le cose invece potrebbero seriamente cambiare nel corso dell'ormai imminente weekend. Sabato i valori della temperatura cominceranno a schizzare ben oltre i 36-37 sulle due Isole Maggiori nel sud della Calabria e della Puglia. Valori intorno ai 33-34°C anche al Centro specie sulle zone interne della Toscana. Un po' meno caldo al Nord dove si toccheranno punte intorno ai 30-31°C.

Insomma, l'evoluzione meteo è indirizzata verso la calura.

Le giornate più calde saranno quelle di Domenica e Lunedì quando su alcuni tratti interni della Sicilia e della Sardegna i termometri potrebbero toccare addirittura i 40°C. Molto caldo anche sul resto del Sud anche se con valori non così elevati.

Temperature in aumento altresì al Centro con punte di 35-37°C a Firenze e 33-34°C a Roma. Ancora meno caldo invece al Nord dove l'alta pressione africana non riuscirà totalmente ad estendere la sua bollente influenza con valori termici che si attesteranno intorno ai 31-33°C al massimo ed in città come Ferrara e Bologna. A Milano la temperatura non dovrebbe superare di nuovo soglia 30°C.

La fase molto calda proseguirà con tutta probabilità per i primi due o tre giorni della nuova settimana in attesa di un possibile refrigerio atteso tra le giornate di Mercoledì 12 e Giovedì 13, con maltempo temporalesco su gran parte del Nord Italia.

Ci aggiorneremo come al solito nei prossimi appuntamenti, e con i numerosi articoli quotidiani.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni, hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.

Pubblicato da Federico De Michelis

