Meteo da CANICOLA nel weekend: ecco le città più calde

Il caldo africano caratterizzerà il meteo del weekend al Centro-Sud, per via della risalita di un forte promontorio anticiclonico di matrice sub-tropicale. Finora il caldo aveva coinvolto soprattutto il Nord Italia, senza eccessi.

Ora una lingua d'aria rovente sahariana si appresta ad investire il Centro-Sud. Correnti d'aria calda dal Nord Africa verranno spinte sulla nostra Penisola determinando un progressivo aumento della colonnina di mercurio verso valori ben al di sopra della norma.

TEMPERATURE previste davvero così alte? Si, non si scherza: è meteo estremo

Esplode quindi la grande estate e in pochi se lo sarebbero aspettati, soprattutto dopo un mese di maggio continuamente funestato da meteo pessimo e da temperature molto inferiori ai valori tipici del periodo. Il caldo si mostrerà molto più attenuato al Nord, anche per via di ulteriori inteferenze instabili dalla Francia.

Le regioni che risentiranno maggiormente del caldo saranno soprattutto le due Isole Maggiori, ma anche la Puglia, la Calabria e la Lucania, dove tra sabato e domenica si potranno raggiungere punte di 33/35 gradi, ma in qualche località non sono esclusi picchi superiori ai 36/37 gradi, specie domenica in Sardegna.

ONDATA DI CALDO, ultime novità meteo: cambia tutto la prossima settimana

Su parte della Val Padana ed in Toscana le temperature massime non andranno oltre i 30/32 gradi. Al caldo andrà aggiunta anche l'afa che andrà progressivamente a crescere. Questi picchi termici si registreranno sulle zone interne, lontane dal mare.

Le aree della fascia costiera vedranno mitigata la calura dalla temperatura del mare ancora piuttosto fresca, ovviamente laddove si attiveranno delle vivaci brezze marine nelle ore centrali della giornata. Questa fiammata di caldo sahariano è destinata a durare per diversi giorni, perlomeno al Sud Italia.

Temperature massime capoluoghi italiani per il giorno 9 giugno 2019

Oristano 38°C

Sassari 37°C

Caltanissetta, Carbonia, Iglesias, Sanluri 35°C

Caserta, Firenze, Tempio Pausania 34°C

Agrigento, Catania, Lucca, Ragusa, Roma, Salerno, Terni, Viterbo 33°C

Benevento, Catanzaro, Crotone, Foggia, Frosinone, Napoli, Nuoro, Palermo, Pisa, Pistoia, Prato, Reggio di Calabria, Taranto, Villacidro 32°C

Avellino, Enna, Massa, Olbia, Siena, Trapani 31°C

Arezzo, Carrara, Cosenza, Genova, Grosseto, La Spezia, Latina, Matera, Messina, Pordenone, Rieti 30°C

Bolzano, Cagliari, Como, Isernia, L'Aquila, Lecce, Parma, Perugia, Reggio nell'Emilia, Siracusa, Treviso, Udine, Verona 29°C

Alessandria, Andria, Ascoli Piceno, Asti, Bergamo, Brescia, Cremona, Gorizia, Imperia, Livorno, Lodi, Mantova, Milano, Modena, Monza, Novara, Padova, Piacenza, Rovigo, Savona, Torino, Trento, Trieste, Vercelli, Vicenza 28°C

Bari, Barletta, Bologna, Ferrara, Lanusei, Lecco, Pavia, Teramo, Tortolì, Varese, Vibo Valentia 27°C

Brindisi, Campobasso, Cesena, Chieti, Forlì, Macerata, Potenza, Ravenna, Rimini, Sondrio, Trani 26°C

Ancona, Pescara, Venezia 25°C

Belluno, Biella, Cuneo, Fermo, Pesaro, Urbino, Verbania 24°C

Aosta 21°C

