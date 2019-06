TEMPERATURE previste davvero così alte? Si, non si scherza: è meteo estremo

Di botto, senza neanche avere il tempo di immaginare il caldo. Non è stato un cambiamento meteo graduale, è stato improvviso e lo sarà ancor di più nel corso del weekend.

Condizioni meteo estive, decisamente. Giugno, come spesso capita, ha tutta l'intenzione di mostrarci di che pasta è fatto. Non sono poche le ondate di caldo di portata eccezionale, ne verrebbero in mente tante ma dovendo pensare a qualcosa di eccezionale viene in mente il 2003. Un anno, o meglio, un'Estate terribile. Terribile fin da maggio, attenzione, non da giugno. Ma giugno fu caldissimo, furono caldissimi anche luglio e agosto.

NOVITA' meteo, TEMPORALI sparsi al NORD, arriva il CALDO al Centro e Sud Italia

Ma veniamo all'attualità. Cosa dobbiamo aspettarci in termini di temperature? Allora, partiamo dalle certezze: l'aria africana. Sì, è una certezza perché sappiamo che quando arriva dal Sahara ci fa sudare sette camice. In realtà certezze ve ne sarebbero altre, ad esempio le regioni più colpite: Isole Maggiori e Sud.

E' naturale, la distribuzione termica risente della conformazione dell'Italia. Centro Sud e Isole, vero, ma anche al nord non si scherzerà.

Meteo domani Italia, rinforza l'anticiclone. CALDO inizia a far sul serio

Ma quali temperature massime dobbiamo mettere in preventivo? Al Nord difficilmente si andrà oltre 30°C eccezion fatta probabilmente per l'Emilia Romagna. Occhio però, in Val Padana localmente potrebbero esserci punte di 32-33°C e tra l'altro con umidità in aumento.

Al Centro attesi picchi di 34-35°C, specie tra Toscana e Lazio. Le zone interne, assieme alla grandi città per via dell'isola di calore, saranno quelle che patiranno maggiormente perché non potranno usufruire della brezza proveniente dal mare.

ONDATA DI CALDO, ultime novità meteo: cambia tutto la prossima settimana

Al Sud e Isole Maggiori occhio, perché qui i termometri potranno arrivare abbastanza facilmente a quota 35°C e in qualche caso si potrebbe salire sino a 37-38°C. Inutile dire che anche in questo caso vi saranno delle differenze importanti a seconda delle aree considerate. Tenete conto anche del vento, che tra Sardegna e Sicilia soffierà da Scirocco. Infine ci sarà il pulviscolo sahariano in sospensione, che renderà i cieli lattiginosi.

Capite bene che stiamo parlando di una svolta meteo epocale, fino a una settimana fa si stava ipotizzando il caldo mentreo ora è diventato realtà.

Meteo 7 giorni: CALDO AFRICANO verso il Sud, TEMPORALI passeggeri al Nord

LINK rapido alle PREVISIONI METEO dei capoluoghi di regione d'Italia, oppure vai su CERCA la tua localita' nel campo form in alto alla pagina:

- ANCONA

- AOSTA

- BARI

- BOLOGNA

- CAGLIARI

- CAMPOBASSO

- CATANZARO

- FIRENZE

- GENOVA

- L'AQUILA

- MILANO

- NAPOLI

- PALERMO

- PERUGIA

- POTENZA

- ROMA

- TORINO

- TRENTO

- TRIESTE

- VENEZIA

Meteo di metà giugno, un break di TEMPORALI potenzialmente pericoloso

Pubblicato da Alessandro Arena

Inizio Pagina