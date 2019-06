NOVITA' meteo, TEMPORALI sparsi al NORD, arriva il CALDO al Centro e Sud Italia

Situazione meteo: l'Anticiclone delle Azzorre sta gradualmente passando il testimone a quello sub tropicale. Fra queste due figure di alta pressione si inserisce una circolazione di bassa pressione intorno alla Francia che invierà una moderata perturbazione, il cui movimento verso levante, la porterà a lambire il Nord Italia.

Oggi, dunque, attendiamoci una maggior incidenza temporalesca concentrata soprattutto sui rilievi alpini e prealpini anche se non sono da escludersi alcuni sconfinamenti verso le zone pianeggianti adiacenti del Piemonte, della Lombardia, del Veneto e del Friuli, ovvero, vi è rischio di temporali in tutta l'area che è a nord del fiume PO.

Verso sera qualche temporale potrebbe lambire le aree pianeggianti intorno al fiume Po.

Sul resto del Paese, se escludiamo alcuni annuvolamenti irregolari sui rilievi appenninici, la situazione meteo generale si manterrà ancora piuttosto tranquilla. Or ora stanno calando le temperature al Nord, decisamente rispetto a ieri, specie laddove ci sono le nubi.

Da domani la situazione meteo tornerà abbastanza tranquilla anche sulle regioni alpine e nel contempo cominceranno a farsi sentire i venti caldi dal Nord Africa che porteranno un graduale aumento termico ad iniziare dalle Isole Maggiori. Qui è attesa una prima avvezione d'aria molto calda tra domani e dopo mani, in specie in Sardegna.

Nei giorni successivi, dal fine settimana, il caldo africano coinvolgerà la Sicilia, per estendersi di nuovo Sardegna, il basso Tirreno, la Sicilia e gran parte dell'estremo Sud dove si registreranno condizioni molto calde e di bel tempo.

I cieli del Centro Sud Italia, delle Isole Maggiori, saranno colorati dal pulviscolo in sospensione proveniente dal deserto del Sahara.

Anche sul resto del Paese continueremo ad avere buone condizioni di soleggiamento, ma con caldo ben più limitato al Nord.

Domenica invece, ecco che torneranno ad aumentare le note d'instabilità al Nord Italia, in specie nelle zone alpine e prealpine con qualche interessamento anche dell'Appennino tosco emiliano. Si avranno temporali sparsi anche intensi.

Vorremmo sottolineare come alcuni temporali potranno essere accompagnati da forti cadute di grandine, stavolta anche di grosse dimensioni, come è avvenuto appena ieri in Piemonte.

Sole e caldo moderato al Centro Italia, molto più intenso sarà invece al Sud specie in Sicilia, area ionica e Puglia.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni, hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.

